Muere madre del opositor cubano Bárbaro de Céspedes, El Patriota de Camagüey

Bárbaro de Céspedes y su madre Foto © Facebook / Bárbaro de Céspedes y La Hora de Cuba

La madre del preso político cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, El Patriota de Camagüey, falleció el martes tras varios días muy delicada de salud.

El mismo Bárbaro, quien cumple dos años de prisión por un supuesto delito de atentado, dio la noticia en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Bárbaro de Céspedes

"Hoy mi corazón sufrió una gran herida, falleció mi madre. Dios acaricie su alma y acoja en su seno a esa mambisa que dio vida al Patriota. EPD. Madre querida", comentó.

La semana pasada El Patriota aprovechó el muro de Facebook de su hija, Daymis de Céspedes Sánchez, para compartir una foto de su madre acostada en una cama de hospital, y pidió a sus amistades una cadena de oración por la anciana.

Foto: Captura de Facebook / Bárbaro de Céspedes

"Está pasando por sus peores momentos y solo un milagro de Dios puede salvarla. Hoy me permitieron verla y me partió el alma dejarla en esas condiciones. Le pedí que fuera fuerte y que me esperara, que juntos íbamos a ver a Cuba libre, pero con lágrimas en sus ojos me dijo que ya ella no iba a ver eso", relató.

Hace casi un año y medio, la madre del opositor dio una entrevista al medio independiente La Hora de Cuba, en la que señaló que a su hijo nunca le gustó el comunismo.

"Mi hijo quiere liberar a Cuba del comunismo, del hambre, de la miseria y la necesidad. Eso es lo que él grita por las calles. Él no pone bombas ni incendia un edificio. Quiere el cese del comunismo para que haya comida y libertad", afirmó entonces.

La señora reveló que su hijo estudió licenciatura en Matemática y trabajó como profesor, y subrayó que a sus 57 años nunca le ha faltado el respeto a la policía ni a nadie.

"Mi hijo es una persona que respeta a Dios por encima de todas las cosas", afirmó la anciana, antes de recalcar: "Sus sentimientos son nobles y buenos, porque se los hemos inculcado así".

En abril pasado, Bárbaro de Céspedes Hernández fue sentenciado por el Tribunal Municipal de Camagüey a dos años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado, una sanción inferior a los tres años y ocho meses que pedía la Fiscalía por los cargos de atentado, desobediencia y desacato.

El conocido como El Patriota de Camagüey sumó esa nueva condena a otra de un año y seis meses de prisión, impuesta en diciembre del año pasado por el mismo tribunal, por su participación en las protestas del 11 de julio.