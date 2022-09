Limay Blanco pide perdón a familias de niños fallecidos

El humorista Limay Blanco pidió perdón a los padres de tres niños cubanos fallecidos a los que él ayudó de todas las maneras posibles, pero a cuyas familias, una vez confirmado el peor de los desenlaces, no ha tenido fuerzas para darles la cara porque para él supone rememorar una pérdida similar que vivió.

En una emotiva transmisión a través de Facebook en la que describió en detalle su relación de amistad con el niño Leonard, para el que pidió medicamentos hace pocos días y que lamentablemente ha muerto, Limay explicó que a pesar de haber hecho todo por ayudarlo en vida, nuevamente se ha sentido incapaz de comunicarse con los padres del niño fallecido.

"Sé que se siente porque yo tuve una pérdida también", dijo el artista en referencia a los padres.

Tras describir otros dos casos en los que él actuó de forma similar ante la muerte de dos niños, entre ellos la del pequeño Dylan, que murió antes de poder ser atendido en Italia, Limay insistió en que él no quiere estar en esos momentos juntos a las familias porque para él supone un recordatorio difícil.

“A esos padres, perdónenme, es que no sé qué voy a decir. Yo entro a sus vidas y lucho con ustedes, pero en el momento en que se van, tú quieres que Limay esté ahí, pero yo no quiero estar ahí. Estar ahí es virar para atrás yo una pelota de años. No quiero volver a vivir eso”, dijo el humorista sin hacer referencia directa al motivo, la muerte de uno sus hijos, acaecida en 2017.

“Termino el video diciéndole a esos tres padres que estoy aquí. Aquí estoy, adóptenme si quieren, como un hijo”, concluyó Limay Blanco, cuya sentida transmisión en directo cuenta más de 2,000 reacciones y cientos de comentarios, gran parte de ellos alabando su labor solidaria.

“¡Qué duro todo esto! Creo que Dios se equivocó en darme esta misión ya que cuando pasan estas cosas me quedo sin fuerzas para seguir”, escribió el propio Limay en el apartado comentarios.

En abril de 2017, cuando todavía no se había dado a conocer por su importante labor humanitaria, el humorista anunció la muerte de uno de sus hijos.

“Queridos amigos, falleció mi hijo de tan solo 13 años. Donde quiera que estés, papá siempre te va a tener en el corazón, lo que no sé cómo aliviar este dolor", escribió entonces Limay en Facebook.

En los últimos tres años el humorista se ha ganado la admiración y el respeto de sus seguidores por sus numerosas acciones para paliar carencias y necesidades en el país.

El humorista impulsa el proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", que dona medicamentos e insumos médicos a los cubanos que lo necesitan.

También auxilia a familias vulnerables a las que ha llegado a entregar viviendas adquiridas gracias a recaudaciones económicas hechas a través de las redes sociales.

En febrero de este año Limay anunció que detendría su labor humanitaria hasta tener un local, pues su casa se convirtió prácticamente en una farmacia y en un almacén adonde cientos de cubanos van cada día a buscar medicamentos gratis.

Un par de meses después, un desagradable incidente lo llevó a anunciar el fin de su proyecto de ayuda, aunque ha continuado con su labor solidaria hasta la actualidad.