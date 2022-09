Niño de 13 años recibe brutal golpiza en una escuela de Broward por hablar español

Un niño de 13 años recibió una brutal golpiza en su escuela secundaria de Broward y la causa, según la víctima, fue que su agresor no quería oírlo hablar en español.

Luis Manuel Robles Castillo, que cursa el noveno grado en la escuela West Broward, de Pembroke Pines, fue atacado por otro estudiante de 17 años que lo tiró al suelo y lo golpeó repetidamente con el puño en la cara, hasta que dos amigos de la víctima lograron separarlo.

"Fue un problema de xenofobia que estuvo presente durante todo el problema, traté de mantener distancia física, traté de explicarle que no estaba haciendo nada, que me disculpara e inclusive le empecé a hablar en inglés, pero no tengo la necesidad ni el porqué de hablar en inglés con las personas que me siento cómodo hablando español", relató Luis Manuel a América TeVe.

El incidente ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando Luis Manuel, quien es venezolano, iba conversando con un amigo hacia la parada del autobús, a la salida de las clases.

Según contó a Univisión, al parecer a su agresor no le gustó que dijera una palabra que en Venezuela se usa de manera coloquial.

"Veníamos hablando en español y entonces él se acerca hacia nosotros y nos dice que por qué lo estamos insultando, porque habíamos dicho una palabra que en nuestro país, Venezuela, se dice referente a un amigo, a un pana", detalló.

El ataque le ocasionó heridas en la frente y en la cabeza por las cuales debió ir al hospital, aunque afortunadamente ninguna era de gravedad.

Edda Castillo, madre de la víctima, reveló que presentó cargos ante la policía de Pembroke Pines, pero su principal temor es que el hecho se repita.

"Pregunté en la escuela quién me garantiza la seguridad de mi hijo y ellos me respondieron que no pueden garantizar que esto no vuelva a pasar", señaló.

Por su parte, el distrito escolar de Broward anunció en un comunicado que el estudiante responsable recibió las medidas disciplinarias apropiadas, de acuerdo con el código de conducta estudiantil.

"La administración de la escuela proporcionó mediación para los estudiantes con el objetivo de prevenir cualquier problema futuro. El liderazgo de la escuela se mantuvo en comunicación con los padres / tutores de los estudiantes durante todo este proceso", agrega el documento.

Edda y su hijo llegaron hace solo nueve meses de Venezuela, y aseguran que jamás pensaron que algo así les sucedería en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Pembroke Pines está investigando el video de la pelea.