Identifican a joven cubano que rompió cristales de auto gubernamental en Cienfuegos: "¡Casi lo matan!"

El joven cubano que el martes pasado rompió los vidrios de un auto del gobierno provincial de Cienfuegos como protesta contra los prolongados apagones en la ciudad fue identificado como Eric Luis Acea Quevedo, de 24 años.

Tras su detención, según denuncian activistas en redes sociales, el joven fue brutalmente golpeado por los agentes de la policía cubana. “¡Casi lo matan!”, indicó en Facebook el activista cubano Yamil Cuéllar, administrador del conocido grupo ‘Molinos’ en esta red social.

Captura de pantalla Facebook / Yamil Cuéllar

“El joven que destruyó este martes los cristales de un auto del Gobierno Provincial de Cienfuegos se llama Eric Luis Acea Quevedo, de 24 años, y se encuentra detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal (UPICO) de Cienfuegos, según una fuente cercana al caso”, reveló Cuéllar en su publicación.

Acorde a sus fuentes, Acea Quevedo habría recibido una paliza que casi pone en riesgo su vida. “Tras el arresto le dieron golpes salvajes por todas partes del cuerpo. ¡Casi lo matan!”, denunció el activista.

Publicado inicialmente por el periodista Mario J Pentón, el video del hecho sirvió de constatación del hartazgo que empiezan a manifestar los cubanos ante los constantes y prolongados apagones que, como nunca antes, marcan la crisis energética actual.

Captura de pantalla Facebook / Eric Luis Acea Quevedo

En una publicación de redes sociales del pasado 2 de marzo, Acea Quevedo protestó por la insostenible situación de los apagones en Cuba y la supuesta “política de transparencia” del régimen cubano a través de sus empresas estatales de electricidad, que “informan” de los horarios de cortes de luz en cronogramas que luego no se cumplen.

“Vaya, no sé ni por dónde empezar, se supone que me quitarán la corriente ahora a las 6:00 pm, pero me la quitaron a las 3:45 más tardar. Yo quisiera que me expliquen, y no solo la muela de siempre, sino que me convenzan a mí y a medio Cienfuegos de qué sirve este diagrama si al final hacen lo que les da la gana”, se quejó Acea Quevedo en su cuenta de Facebook.

En los comentarios a su post, la madre del joven, María del Carmen Quevedo, reveló que el joven era padre de una niña pequeña y le aseguró comprender su desespero, similar al que vivió ella durante el llamado “periodo especial”.

Captura de pantalla Facebook / Eric Luis Acea Quevedo

“Cariño de mi alma, mi pequeño retoño de 24 años, ahora sabes lo que mamá pasó en el ‘período especial’ para sacar adelante a tus dos hermanos. Te toca a ti luchar por tu niña, pero yo siempre estaré para todos”, le dijo María del Carmen a su hijo.

En su publicación, el joven padre pidió que la compartieran “para ver si le llega a algún traste de estos que dirigen y mínimo sientan algo”.

“¿Por qué hay niños y niñas que no tienen su comida caliente? ¿Por qué no todos, repito, NO TODOS tienen gas para cocinar su comida? Por mis todos los mayores, jóvenes y adultos pueden dejar de comer, pero es que la situación se les va ya al punto dónde los que más sufren son los niños”, denunció desesperado el joven.

Diez días más tarde de esta publicación e indignado por los apagones, Acea Quevedo arremetía con un machete y rompía el parabrisas trasero de un auto gubernamental aparcado ante la sede del gobierno provincial, en el concurrido parque José Martí de Cienfuegos.

Para el activista que reveló la identidad del joven, “Cuba entera pide a gritos el cese brutal de la represión y un cambio completo de sistema”. Arrestado violentamente y golpeado salvajemente tras su detención, Acea Quevedo es un cubano más que sufre la brutal represión del régimen contra aquellos que osan manifestarse públicamente en su contra.