La polémica foto con la que Khloé Kardashian presentó a su segundo hijo con Tristan Thompson

La segunda temporada de The Kardashians se estrenó esta semana con un capítulo dedicado a la nueva maternidad de Khloé Kardashian con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, con el que rompió a finales del año pasado por una nueva infidelidad, pese a estar esperando un hijo entonces a través de gestación subrogada.

En agosto de este año fue cuando la empresaria le dio la bienvenida a su segundo hijo, un momento del que ha hecho testigo a todos los espectadores del reality show de su familia. En la primera entrega del programa se puede ver cómo vivió la espera de su hijo y también recoge el momento en el que conoce al bebé.

Y precisamente han sido las imágenes de después del nacimiento del niño las que han desatado la polémica en el mundo virtual, donde muchos han criticado que Khloé se tumbase en la cama del hospital con el niño como si hubiese sido ella la que hubiera parido.

Muchos inclusos han llegado a comparar estas escenas con la serie de The Handmaid's Tale (El Cuento de la Criada), donde las mujeres son violadas y obligadas a dar a sus hijos a matrimonios que no pueden tener descendencia. "Solo puedo compararla con escenas de The Handmaid's Tale", comentaba una usuaria sobre estas fotos.

Otras reacciones que se leen en Twitter son:

En el primer capítulo de la temporada también se puede ver que es Kim Kardashian la que acompaña a su hermana el día del parto al hospital y que ella lo tiene claro: el bebé es igualito que True, la niña de 4 años que tienen Khloé y Tristan. El jugador de baloncesto también estuvo el mismo día en el hospital conociendo a su hijo.

