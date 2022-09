Daddy Yankee dona 10 mil dólares para ayudar a Puerto Rico tras paso de huracán Fiona

Daddy Yankee volvió a demostrar el amor que siente por su país, al que siempre estará dispuesto a ayudar en los momentos más difíciles.

Tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico el pasado fin de semana, el reguetonero decidió donar 10 mil dólares a la organización Habitat for Humanity of Puerto Rico para contribuir a la recuperación en la isla.

“Al igual que hace cinco años luego del impacto del huracán María, me uno a Habitat for Humanity of Puerto Rico para poder aportar y apoyar en sus esfuerzos de reconstrucción”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con su página oficial, Habitat for Humanity of Puerto Rico “ha ayudado a cientos de personas y familias en comunidades a través de toda la isla en la construcción y rehabilitación de sus viviendas, con el apoyo de donantes y voluntarios”.

Este jueves la cadena Univisión reconoció a Daddy Yankee con el premio Ícono en la primera edición de Univisionarios en Washington D.C., un reconocimiento que se le entregó por todo su legado y ayuda a las comunidades latinas y de Puerto Rico.

Al recibir este premio el cantante aseguró: “Siempre voy a estar apoyando a Puerto Rico, esa es mi casa, es donde vivo. Creo que es la responsabilidad de todos nosotros ayudar y apoyar a la casa de uno, así que siempre voy a estar allí presente para mi tierra”.

Los vientos, las intensas lluvias e inundaciones asociados al huracán Fiona causaron daños catastróficos tanto en viviendas particulares como en infraestructuras públicas de Puerto Rico.

Varios artistas puertorriqueños expresaron su apoyo a través de las redes sociales a los residentes en el país, entre ellos Luis Fonsi, Olga Tañón, Ricky Martin, Prince Royce, entre otros.

En 2017, Daddy Yankee donó un millón de dólares a organizaciones locales que ayudaban en la recuperación de la isla después del azote del huracán María.

Tres años más tarde, a partir de los sismos que tuvieron lugar en Puerto Rico, llegó junto al productor Raphy Pina hasta zonas afectadas para entregar a los pobladores generadores eléctricos y de combustible, comida, medicinas y artículos de higiene personal.

