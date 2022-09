Cubana Arlenis Sierra entra sexta en prueba de ruta del Mundial de Ciclismo

La cubana Arlenis Sierra confirmó su presencia en la elite del cilcismo al cruzar la meta en sexto puesto entre las 129 pedalistas que tomaron la largada en el Campeonato Mundial de Ruta de Wollongong, Australia.

El evento, corrido a la distancia de 164.3 kilómetros, fue ganado por su coequipera en el club español Movistar, la laureada holandesa Annemiek van Vleuten. Detrás de la monarca de 39 años concluyeron la belga Lotte Kopecky y la italiana Silvia Persico, en un pelotón donde fueorn seguidas por la alemana Liane Lippert, la danesa Cecilie Uttrup y la manzanillera, que ya había sido quinta en la edición previia del certamen.

En declaracionres al sitio oficial Jit, Sierra confesó que "hubiera querido un mejor resultado, no pude y no quiero tampoco justificar nada. Di todo lo que tenía, tuve un poco de mente fría, pero cuando me lancé no era el momento correcto. Increíble ese final, pensé que conquistaría una medalla, pero simplemente no se pudo y la vi tan cerca. Por luchar no fue, solo me faltó algo más de mente fría".

Más adelante, la estelar de 28 abriles consideró que el circuito "fue bastante duro con respecto al del año pasado en Bélgica, con mucho más desnivel acumulado", y admitió que el aguacero que acompañó el tramo final la puso "nerviosa" por "temor a la bajada y el asfalto mojado".

Por último, le dio "gracias a Dios por el resultado, me hizo sufrir, pero me dio fuerzas para soportar ese dolor… Ver algo tan cerca, saber que tuve las fuerzas, y que solo al final algo me falló".

Esta fue su quinta asistencia a un campeonato de nivel planetario. A saber, en 2018 finalizó vigésimo séptima, y en las siguientes temporadas finalizó en los lugares 12, 39 y 5, por ese orden.

Ahora Sierra tendrá tres competencias con el Movistar antes de regresar a Cuba.