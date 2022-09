Ana de Armas deslumbra con "Blonde" en Festival de Cine de San Sebastián

Ana de Armas continúa las presentaciones de su nueva película Blonde y en esta oportunidad llegó hasta el Festival de Cine de San Sebastián, que cierra sus cortinas este sábado después de 11 intensas jornadas.

La actriz cubana, que caracteriza a Marilyn Monroe en el filme, fue una de las sorpresas de la 70 edición del prestigioso festival español.

La joven llegó a San Sebastián en compañía de su novio, Paul Boukadakis, luciendo un vestido blanco suelto con el denotaba mucha sencillez.

Sin embargo, para la presentación del filme escogió un outfit muy elegante, camisa blanca de mangas abullonadas, un pantalón negro de tiro alto Louis Vuitton y el cabello recogido con mechones sueltos al frente.

Durante la conferencia de prensa de Blonde, a la que asistió en compañía del director Andrew Dominic, De Armas volvió a referirse a las críticas que han hecho a su interpretación por su acento, y dijo que lo más decepcionante es que los cuestionamientos venían de personas que ni siquiera habían visto la cinta.

Otro tema del que mucho se ha hablado es el de los desnudos y escenas sexuales en Blonde, y la actriz aseguró que no entendía cómo podían criticar la película y la dirección de Andrew Dominic y al mismo tiempo alabar su papel.

El director añadió que los desnudos en Blonde no son una cuestión de deseo o lujuria, sino un recurso para expresar la rabia y también la vulnerabilidad de Monroe.

En la comparecencia ante reporteros y críticos de cine no faltaron las preguntas a De Armas sobre lo que significaba estar en España presentando una película luego de haber salido de ese país para buscar otros caminos por sentirse estancada en personajes juveniles.

"No sé si es que la gente no me tomaba en serio, pero a mí me parece que fue más el efecto de estar en una serie de televisión donde había gente joven y llevaba uniforme de colegio tantos años. Ese es el personaje en el que te ven y es difícil salir de ahí", comentó la protagonista de The Gray Man.

Ana de Armas reconoció que todavía tiene esperanzas de trabajar nuevamente en España: “Esto no pasa porque no quiera, sino porque no he recibido una oportunidad y a mí me encantaría trabajar aquí".

En su estancia en el festival, la actriz aprovechó sus historias en Instagram para agradecer a San Sebastián por la acogida que le dieron al filme Blonde.

Captura Instagram / Ana de Armas

Tras una larga espera y muchas expectativas, la película estará disponible en Netflix a partir del próximo miércoles 28 de septiembre.

