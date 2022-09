Gustavo "Cuban Assassin" Trujillo debuta con victoria en el boxeo profesional

El peleador cubano Gustavo Trujillo, conocido como The Cuban Assassin, entró por la puerta ancha al boxeo profesional con una victoria sobre su oponente Joseph Bond.

El cubano, natural de Ciego de Ávila, derrotó por nocaut a Bond, quien terminó el primer asalto visiblemente cansado, y decidió no salir al segundo.

"Anoche fue mi debut en el boxeo profesional. Quiero agradecerles a todos por apoyarme", dijo el púgil en su cuenta de Instagram, donde dedicó palabras a su equipo de manejo, East to West Entertainment Group; a su mánager Ralph Navarro, a la promoción Rivalta boxing y a su amigo, el también boxeador Yunieski 'The Monster' González.

"Tenemos que seguir trabajando duro y mejor cada día más, mis entrenadores y yo estamos listos para dar guerra", aseguró.

La pelea formó parte del Rivalta Boxing Friday Night Fights, que se celebró en el hotel DoubleTree by Hilton del Centro de Convenciones del Aeropuerto de Miami, donde tuvo el apoyo de sus seguidores.

Tras su victoria, el peleador de 29 años ofreció declaraciones tras su victoria a El Café Deportivo de Beto, en las que reconoció que aún tiene que aprender en el deporte del boxeo.

"Estaba un poco desesperado, era un rival que yo podía noquearlo, pero me desesperé un poco, cosas de principiante. (...) Estoy un poco decepcionado con el trabajo técnico que hice, porque hemos trabajado y yo soy un poco más técnico de lo que se vio ahí, pero es parte del aprendizaje", afirmó.

The Cuban Assassin afirmó que no cierra las puertas Bare Knuckle Fighting (boxeo a puño limpio), pero que esta modalidad no le está dando oportunidades, y él no sabe la causa.

"Ya tenía que haber peleado por el título del mundo y no me lo han dado, llevo cinco o seis meses esperando la pelea de Bare Knuckle y no la han dado. Nosotros nos vamos a enfocar en el boxeo, si Bare Knuckle viene con una propuesta, la cogemos y también la hacemos, vamos a hacer las dos", subrayó.

En febrero pasado, Trujillo derribó por nocaut a Stephen "el Tomahawk" Towns en el Seminole Hard Rock de Hollywood, al sur de Florida, en un combate en la modalidad de puño limpio de cara al título mundial.

Según una publicación en su muro de Facebook, esa fue el cuarto nocaut que el cubano lograba en un primer asalto.

Días antes, afirmó que su carrera y todas sus fuerzas están dedicadas a cada cubano oprimido en la Isla.

"Mi pelea, mi carrera y toda mi fuerza se la dedicó a cada cubano oprimido, carente de libertad, que ha sufrido la represión del régimen hostil y totalitario", comentó en su muro de Facebook.