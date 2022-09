Seguridad del Estado impide salir de su domicilio al periodista independiente Boris González Arena

Oficiales de la Seguridad del Estado impidieron este lunes salir de su domicilio al activista y periodista independiente Boris González Arena, un día después del referendo popular sobre el Código de las Familias en Cuba.

Según denunció el activista en su cuenta de Facebook, una patrulla sitió su casa la mañana de este lunes cuando necesitaba salir a prepararse para el arribo del huracán Ian porque, sospecha González, temen que pueda sumarse a alguna celebración por el referendo popular realizado la víspera, que ratificó el Código de las Familias con un 66.87 % de votos a favor.

Captura de Facebook / Boris González Arenas

Aunque desconoce la causa real de su arresto domiciliario, aseguró, especula que guarda relación con el referendo porque él está “absolutamente de acuerdo con los derechos que acaban de obtener [los miembros de la comunidad LGBTI+]”.

La trascendencia de la aprobación del Código, en palabras del activista, estriba en que la comunidad LGBTI+ “ha sabido sacarle al más homófobo de los regímenes cubanos, con un historial de represión directa y envilecimiento público de gays y lesbianas, un conjunto importante de derechos”.

Según González, con gusto iría a una celebración entre la oposición y la comunidad LGBTI+, aunque el régimen haya hecho creer que están enfrentados y trate de evitar “una reunión que simbolice algo diferente”.

La oposición, opinó el periodista, agrupa personas que se oponen a los derechos LGTBI+ y personas que no, en tanto es expresión de la nación.

A pesar de que la oposición ha manifestado siempre "su determinación de no asistir a procesos electorales o referéndums en un sistema sin libertad", esa postura no puede identificarse con homofobia porque, en principio, "de eso se trata la libertad, de escoger frente a una urna si votar o no".

Captura de Facebook / Juliette Isabel Fernández Estrada

González consideró que no hay "más diversidad de criterio en ningún grupo humano" del país que en la oposición, y a su juicio, la razón estriba en que "hay que tener convicciones muy fuertes para manifestarse cómo opositor frente a una tiranía tan despiadada".

"Esa es nuestra fortaleza y orgullo", expresó, y calificó de "irrespetuoso y desinformado" el intento del régimen de presentar a los opositores como "un ente donde todos pensamos igual, o equiparar nuestras coincidencias a la del castrismo".

El apoyo de González a la comunidad LGBTI+ cubana le garantizó un mayor acoso de la SE. Ya había sido detenido violentamente en la marcha de esa comunidad en mayo de 2019.

Ese año también le fue negada la posibilidad de viajar a Panamá y sufrió una serie de interrogatorios por agentes de la SE.

El periodista ha sido objeto previamente de detenciones arbitrarias en su casa sin causa aparente. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó durante el pasado julio 140 acciones represivas contra la prensa independiente cubana, entre las que figura la retención de González en su domicilio.