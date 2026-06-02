Ulises Toirac tras arresto de Eddy Ceballos: «Las leyes en Cuba son una espada contra los humoristas»

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El humorista cubano Ulises Toirac reaccionó públicamente este lunes a la detención del youtuber Eduardo «Eddy» Ceballos, creador del canal satírico «Despingovery Channel», y advirtió que las leyes de comunicación social vigentes en Cuba representan una amenaza permanente para quienes ejercen el humor crítico en la isla.
Toirac publicó su reacción en Facebook tras conocer que Ceballos había sido arrestado durante un operativo policial cerca de su vivienda en La Habana, sin que se informaran cargos oficiales.
«Mis temores, fundados en las leyes que para la comunicación social se han dictado en Cuba, vaticinaban desde que fueron promulgadas, iban a ser una espada de Damocles sobre la cabeza de los humoristas en nuestro país», escribió Toirac.
El reconocido comediante señaló que la aplicación de esas normas es «tan subjetiva como puede serlo», y que «las leyes aquí dan mucha tela para eso», lo que convierte esa amenaza en algo «siempre presente».
Aunque reconoció desconocer las circunstancias exactas del arresto, Toirac supuso que la detención está relacionada con el contenido que Ceballos genera para su canal de YouTube, donde bajo el personaje «Eddy Jones» recorre sitios abandonados y deteriorados de La Habana con un estilo humorístico que critica el abandono urbano.
La detención ocurrió poco después de que Ceballos publicara un adelanto de un episodio en el que exploraba una antigua instalación militar con misiles soviéticos, radares y búnkeres. El propio Ceballos había grabado previamente un video pidiendo que se difundiera en caso de ser arrestado.
Toirac calificó como especialmente preocupante que la detención fuera descrita como un «operativo» y expresó su esperanza de que el caso «no pase a mayores»: «Espero que sea liberado rápidamente. Mi apoyo a Eddy Ceballos».
Ceballos, de 38 años y natural de Luyanó, La Habana, también trabaja como comediante en el grupo Pagola La Paga y hace espectáculos de comedia en vivo.
El propio Toirac ha sufrido presiones directas del régimen. En septiembre de 2023 denunció que el Ministerio de Cultura presionaba a organizadores para que no lo contrataran, y en abril de 2026 alertó sobre vigilancia física y ataques digitales que atribuyó a la Seguridad del Estado.
La Ley de Comunicación Social, aprobada en 2023 y vigente desde el 4 de octubre de 2024, prohíbe usar redes sociales para atentar contra la seguridad, difundir «noticias falsas» o generar contenido que afecte el «orden público», disposiciones que en la práctica pueden aplicarse contra la sátira política. El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) advirtió que la norma puede usarse para arremeter contra humoristas e influencers que ridiculizan a dirigentes y políticas del gobierno cubano.
Preguntas frecuentes sobre la represión y las leyes de comunicación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Ulises Toirac considera que las leyes en Cuba son una amenaza para los humoristas?
Ulises Toirac opina que las leyes de comunicación social en Cuba son una amenaza porque se aplican de manera subjetiva y permiten reprimir el humor crítico. Estas leyes se convierten en una espada de Damocles sobre la cabeza de los humoristas en Cuba, ya que pueden utilizarse para silenciar voces disidentes bajo el pretexto de mantener el orden público.
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¿Cuál fue el motivo del arresto del youtuber Eddy Ceballos?
Eddy Ceballos, creador del canal satírico Despingovery Channel, fue arrestado tras publicar un avance de un episodio que mostraba una instalación militar abandonada en Cuba. La detención parece estar relacionada con el contenido crítico y humorístico que genera sobre el abandono urbano en la isla, lo cual es visto como una provocación política en el contexto actual.
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¿Qué implica la Ley de Comunicación Social en Cuba para los creadores de contenido?
La Ley de Comunicación Social en Cuba prohíbe el uso de redes sociales para atentar contra la seguridad o difundir noticias falsas, lo que puede aplicarse para censurar a humoristas e influencers. Esta ley es vista como un instrumento de control extremo sobre la opinión pública, utilizado para reprimir el pensamiento crítico y la sátira política.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la represión de humoristas en Cuba?
Organizaciones como Amnistía Internacional y PEN Internacional han expresado su preocupación por la represión de creadores de contenido en Cuba. La comunidad internacional ve esto como un intento de silenciar las voces críticas y limitar la libertad de expresión. El aumento de detenciones arbitrarias es un ejemplo del creciente control sobre la sociedad cubana.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.