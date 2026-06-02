Ulises Toirac tras arresto de Eddy Ceballos: «Las leyes en Cuba son una espada contra los humoristas»

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El humorista cubano Ulises Toirac reaccionó públicamente este lunes a la detención del youtuber Eduardo «Eddy» Ceballos, creador del canal satírico «Despingovery Channel», y advirtió que las leyes de comunicación social vigentes en Cuba representan una amenaza permanente para quienes ejercen el humor crítico en la isla.

Toirac publicó su reacción en Facebook tras conocer que Ceballos había sido arrestado durante un operativo policial cerca de su vivienda en La Habana, sin que se informaran cargos oficiales.

«Mis temores, fundados en las leyes que para la comunicación social se han dictado en Cuba, vaticinaban desde que fueron promulgadas, iban a ser una espada de Damocles sobre la cabeza de los humoristas en nuestro país», escribió Toirac.

El reconocido comediante señaló que la aplicación de esas normas es «tan subjetiva como puede serlo», y que «las leyes aquí dan mucha tela para eso», lo que convierte esa amenaza en algo «siempre presente».

Aunque reconoció desconocer las circunstancias exactas del arresto, Toirac supuso que la detención está relacionada con el contenido que Ceballos genera para su canal de YouTube, donde bajo el personaje «Eddy Jones» recorre sitios abandonados y deteriorados de La Habana con un estilo humorístico que critica el abandono urbano.

La detención ocurrió poco después de que Ceballos publicara un adelanto de un episodio en el que exploraba una antigua instalación militar con misiles soviéticos, radares y búnkeres. El propio Ceballos había grabado previamente un video pidiendo que se difundiera en caso de ser arrestado.

Toirac calificó como especialmente preocupante que la detención fuera descrita como un «operativo» y expresó su esperanza de que el caso «no pase a mayores»: «Espero que sea liberado rápidamente. Mi apoyo a Eddy Ceballos».

Ceballos, de 38 años y natural de Luyanó, La Habana, también trabaja como comediante en el grupo Pagola La Paga y hace espectáculos de comedia en vivo.

El propio Toirac ha sufrido presiones directas del régimen. En septiembre de 2023 denunció que el Ministerio de Cultura presionaba a organizadores para que no lo contrataran, y en abril de 2026 alertó sobre vigilancia física y ataques digitales que atribuyó a la Seguridad del Estado.

La Ley de Comunicación Social, aprobada en 2023 y vigente desde el 4 de octubre de 2024, prohíbe usar redes sociales para atentar contra la seguridad, difundir «noticias falsas» o generar contenido que afecte el «orden público», disposiciones que en la práctica pueden aplicarse contra la sátira política. El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) advirtió que la norma puede usarse para arremeter contra humoristas e influencers que ridiculizan a dirigentes y políticas del gobierno cubano.