Artistas cubanos lloran la muerte de Aurora Basnuevo "La Mulatísima"

La noticia de la muerte de Aurora Basnuevo este lunes, a los 84 años, puso de luto a la comunidad artística cubana, y numerosos actores, cantantes, músicos y locutores dejaron sus mensajes de condolencias en las redes sociales.

Entre las reacciones más conmovedoras estuvo la del humorista, actor y director Alexis Valdés, quien describió a La Mulatísima como "mi amiga, mi tía, mi colega" y una artista "con un talento desbordante". El artista dedicó un emotivo escrito sobre la trayectoria artística de Aurora, pero también sobre su vida personal y lamentó que "esta distancia a veces insalvable de un estrecho de mar, que para algunos se ha vuelto enorme" les impidiera verse en los últimos años.

"Tuvo una vida hermosa pero también dura. Su único hijo, Mayito, siempre tuvo problemas mentales. Y ella lo adoraba. Y Aurora con ese niño fue una madre inmensa. Siempre luchó por él. Y nunca se dio por vencida por más que la vida se empeñara en tratar de derrotarla. Esto es algo que todos sus compañeros de trabajo lo saben. Quizás toda su grandeza como actriz y como cómica, y mira que fue grande, no es capaz de igualarse a su grandeza como madre.

Roberto San Martin

"Murió Aurora Basnuevo, tuve la suerte de trabajar con ella en Habana Blues. E.P.D. A Mario un fortísimo abrazo".

Héctor Noas

"Triste noticia. Adiós a un símbolo de la cultura popular cubana. Dueña del sabor y la picaresca criolla. Actriz versátil que recordaremos los cubanos de varias generaciones. Descansa en paz, Aurora Basnuevo...eterna mulatísima! Fue hermoso conocerte y compartir contigo risas y complicidades, tanto en La Habana como en Madrid. Un abrazo a su esposo, el querido actor Mario Limonta. El vacío que deja su partida no será llenado por todos los abrazos que podrás recibir de tu pueblo...¡pero ahí estamos!"

Alexander Abreu

"Voy a recordarte con esa sonrisa inmensa mi Mulata. Ve a alegrar el paraíso que esas buenas vibras nos llegarán a nosotros aquí en la tierra. Descansa en Paz".

Yunior Morales

Marcos García "El Hijo de Teresa"

"El mejor consejo que he recibido en mi carrera me lo dio esta actriz, que hoy se ha ido a otra dimensión: "En esta profesión no cojas el ascensor, coge la escalera; porque el que sube rápido baja rápido". Adiós, querida Aurora, artista, compañera. Adiós a la inimitable Estelvina, nacida en Calimete y criada en Carraguao. Un abrazo grande a los suyos. El humor y la radio cubana quedan un poco huérfanos con tu partida. Descansa en paz, querida Aurora".

Aurora Basnuevo falleció este lunes a los 84 años. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. La noticia llega poco después de que se hicieron virales unas imágenes en las que se notaba un avanzado deterioro físico. La actriz estaba casada con el popular actor Mario Limonta y, además de él, le sobrevive su hijo Mario "Mayito" Limonta Basnuevo.

