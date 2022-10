El Kereketé recuerda a su madrina Aurora Basnuevo: "Muchas fuerzas, mi viejo"

El humorista cubano Karel Villanueva, mejor conocido como El Kereketé, dedicó un emotivo mensaje a despedir a su madrina Aurora Basnuevo, cuya muerte enlutó a la industria artística cubana y al público en general el pasado 26 de septiembre.

"Hoy he tenido un poco más de fuerza para escribir sobre mi madrina y consejera Aurora", confesó el comediante, quien envió todo su apoyo al actor Mario Limonta, viudo de La Mulatísima.

Karel conoció a Aurora Basnuevo y a Mario Limonta en 2006, cuando ganó el programa para aficionados del humor Los amigos de Pepito. La popular pareja fue precisamente quien lo apodo El Kereketé, que continúa siendo su nombre artístico hasta hoy.

Facebook / El Kereketé

"Luego me hicieron de la familia llevándome a participar en el programa Alegrías de Sobremesa en muchas ocasiones. Aurora, un día como hoy, recuerdo me llevó al Delirio Habanero a una Peña de Diana Rosa Suárez, la misma tenía un segmento de humor en el show, entrando Aurora me tomó de la mano y gritó como una madre y maestra: 'hoy traigo mi gallito Kerekete, con eso se nace chico'. Ese día marcó en mí un gran compromiso, compromiso que nunca dejaré de respetar", recordó el humorista.

El Kereketé resaltó que estará eternamente agradecido a Aurora Basnuevo "por su bautizo y por su bendición".

"Cuba y este alumno siempre le recordaremos, gracias, gracias, gracias. Es muy dura su pérdida, muchas fuerzas mi viejo".

Aurora Basnuevo, legendaria figura del humor costumbrista en Cuba, falleció el pasado 26 de septiembre a los 84 años.

