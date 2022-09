Cubanos en el exterior organizan envío de donaciones tras paso del huracán Ian

La activista cubana radicada en España Masiel Rubio, quien organiza envíos de alimentos y medicinas para ayudar a sus compatriotas más afectados por la crisis en Cuba, anunció un envío de donaciones a los damnificados del huracán Ian en el occidente de la Isla.

En su muro de Facebook, Rubio anunció que este miércoles saldrá para Pinar una parte del equipo "Dar es dar" con donaciones que ya tenían, y para hacer un levantamiento y ver las necesidades fundamentales, y lo que pueda solucionarse en el país.

"Desde varios grupos, puestos en este muro, se están recogiendo dentro de Cuba cosas básicas como: comida/aseo/medicinas para llevar a los centros o 'casas' donde están sobre todo las familias que lo han perdido todo", detalló.

Captura de Facebook / Leisam Rubio

Masiel recordó que existe un apagón nacional que afecta las comunicaciones, porque las baterías de los teléfonos de las muchachas miembros de "Dar es dar" están a mínimos y además hay poca cobertura.

La activista, quien reside en Madrid, precisó que deben esperar la información sobre la restauración del sistema energético, pues la electricidad es imprescindible para los procesos en la aduana; por ello, es necesario saber la afectación de los vuelos a Cuba donde viajarán los pasajeros que podrían llevar la ayuda.

"Aquí solo tenemos dinero para pagar 4 maletas extras, de las cuales, hay dos que ya casi están, que van con medicinas para el centro del país, por lo cual tendremos que activar alguna iniciativa de recaudación tanto de comida/aseo y medicinas como de dinero en metálico, porque nuestras cuentas, al no ser de asociaciones u ONG, no pueden recibir dinero sin declarar ahora mismo, problema que nos ha pasado factura varias veces. Podemos recibir un poco de dinero vía bizum, pero no mucho", explicó.

"Nos mantenemos activos y esperamos para no ir a lo loco con los pocos recursos que tenemos. La situación es alarmante ahora mismo para todo el país", concluyó.

Solo en La Habana, los daños preliminares del huracán Ian se contabilizan en cinco derrumbes totales y 68 parciales, más de mil árboles derribados, todos los circuitos eléctricos afectados y 16,221 personas que tuvieron que ser evacuadas.

En Miami, el cantante cubano Alexander Delgado manifestó que quiere mandar ayuda a los afectados por el huracán, y pidió sugerencias a sus seguidores de cómo enviar artículos de primera necesidad sin que caigan en manos del régimen.

En sus historias de Instagram, el director de Gente de Zona preguntó si "alguien sabe cómo hacer para que les llegue ayuda de lo que necesiten, siempre que sea a ellos directamente, avísennos, que con gusto ahí estaremos".

Alexander recalcó que no piensa enviar nada por ninguna vía que pueda ir a parar a manos del gobierno, como ya sucedió con las donaciones que se hicieron desde Miami a inicios de la pandemia de coronavirus y que nunca fueron entregadas.

"Pero OJO, que les llegue al pueblo, a los verdaderos afectados, no al gobierno, que ya nos robó la última vez que lo hicimos", subrayó.

En Madrid, la iniciativa que desarrolla Masiel Rubio desde hace más de un año ha permitido entregar más de 10 toneladas de medicamentos e insumos médicos a Cuba.

Gracias a su empeño y al de otros cubanos que donan medicamentos, alimentos y otros insumos, se envían los productos a residentes en pueblos, ciudades y centros de salud, a quienes se les entregan los donativos de forma gratuita.