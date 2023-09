Amenazan con desalojar por la fuerza a madre con dos niños en Pinar del Río

Una madre de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, podría ser desalojada en las próximas horas del local donde reside con sus dos hijos menores de edad, luego de la sentencia de un tribunal cubano que ordena el desahucio.

Maidelys Maide denunció en el grupo de Facebook “Consejo de Estado” que, de manera inminente, será expulsada junto a sus dos niños pequeños de un local de SEPCAP (agencia de Seguridad y Protección) en el municipio pinareño, que ocupa desde el paso del huracán Ian en septiembre pasado.

Captura de Facebook/Consejo de Estado

La atribulada madre explicó que desde hace casi un año viven en un local que el gobierno le prestó a la empresa SEPCAP, donde ella trabajaba. Según su testimonio, anteriormente el inmueble “apenas se utilizaba” y solo entraba ella “a pagarle a los 48 trabajadores que pertenecían a este municipio”.

Maide denunció que el director de SEPCAP, a quien identificó solo como Raúl Ernesto, “sin ser el propietario”, decidió ponerle una denuncia. “Sin importarle que yo fuera trabajadora del SEPCAP, ni le importó que no tuviera dónde vivir ni que tuviera dos niños pequeños, en fin, ni gota de humanidad”, expresó.

Además de la denuncia ante las autoridades policiales, el directivo le impuso una sanción laboral a la madre: “Incluso, me puso medida en el trabajo, y hasta sin trabajo me quedé”, aseguró.

La mujer explicó que fue sometida a juicio y un tribunal dictó una sentencia que la obliga a abandonar la propiedad del Estado.

“Me dieron 72 horas para salir del local, si no lo hago me sacan por la fuerza y me dejan mis cosas donde sea”, denunció.

Maide relató que se apersonó en la sede del gobierno, donde no recibió atención de las autoridades. “Solo me pelotearon y el intendente del municipio ni tan siquiera me quiso atender”, afirmó.

“Se sabe de sobra la situación que hay en este país con la vivienda y mucho más en Pinar del Río después del ciclón Ian, y no sé en otros lugares, pero en este municipio hay muchos lugares vacíos echándose a perder y no ayudan a las personas necesitadas, porque no es un misterio que en este país es bien difícil poder comprar una casa o construir una”, argumentó.

La joven madre pidió a los internautas que compartan su publicación con la esperanza de “ver si más allá de este pueblo hay alguien que le preocupe los problemas de los cubanos de a pie”.

Su caso es uno de los tantos de madres cubanas que se encuentran en estado de total desamparo e indefensión ante la desidia y negligencia de las autoridades gubernamentales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna donde residir con sus hijos, muchas veces menores de edad.

En los últimos años, las denuncias se suceden una tras otra en redes sociales, en busca de respuestas que no ofrecen las instituciones del régimen, responsables de atender y dar solución a los problemas habitacionales.

Muchas mujeres que, desesperadas por su situación, ocupan locales estatales en desuso corren el riesgo de ser detenidas, como le ocurrió recientemente a una madre de dos hijos, en el Cerro, La Habana.

Otra madre de tres, residente también en Pinar del Río, recibió amenazas de las autoridades de privarla de libertad si no abandona la cabaña que ocupa en Puerto Esperanza, desde hace más de un año.