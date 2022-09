Mario Cimarro posa por primera vez junto a su hija Briana

Hace cuatro semanas Mario Cimarro anunció el nacimiento de su primera hija: "Briana, tú también harás los días brillar", dijo el actor cubano para darle la bienvenida a la niña, fruto de su amor con la modelo Bronislava Gregušová. Desde entonces, la pareja está viviendo unos días muy especiales, volcados completamente en el cuidado de la recién nacida, que ha protagonizado su primer posado familiar con sus papás con looks a juego incluidos.

El protagonista de Pasión de Gavilanes posó por primera vez para sus seguidores con su bebé en brazos, mientras él y su novia miran completamente derretidos a su pequeña. En la fotolos tres lucen el mismo estampado floral: Broni con su vestido, el actor en su camisa y la pequeña con un mono.

Acompañando esta adorable instantánea, Mario escribió unas bonitas palabras para su hija sobre el significado de su nombre y cómo se le cae la baba cada vez que habla con ella.

"En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana, tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre", comenzó diciendo el actor cubano de 51 años en su escrito.

"Por cierto, no me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente", agregó.

La orgullosa mamá también compartió la bonita instantánea para celebrar las cuatro semanas de vida de su hija. "Me encanta ser tu mamá. Eres el milagro más hermoso que no puedo parar de mirar. Eres nuestra felicidad, nuestro amor, nuestra princesa. Eres la luz en nuestras vidas", comentó.

Los papás primerizos están felices con la llegada de su hija, disfrutando al máximo de sus primeras semanas de vida en los que también han tenido ocasión de pasear con ella y enseñarle la playa desde su cochecito.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.