Sheriff del condado de Lee dice que muertos por huracán Ian podrían ser cientos

El Sheriff Carmine Marceno, del condado de Lee en Florida, dijo este jueves que los muertos por el huracán Ian podrían ser cientos en el área de Fort Myers.

El huracán Ian tocó tierra este miércoles por el condado de Lee con vientos de 250 km/h, rozando la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

El sheriff aseguró que en su condado hay 5 muertes confirmadas, pero podrían ser cientos los fallecidos. Aún no han ofrecido una cifra definitiva porque las investigaciones y evaluaciones de los daños están en marcha.

“No puedo dar un número definitivo porque no tengo esa evaluación. Lo único que sé es que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de preservar y proteger la vida”, dijo a CNN.

El funcionario indicó que su condado fue golpeado muy fuertemente por el huracán y hay lugares a los que los agentes del orden no han podido acceder para evaluar los daños.

"Muchos residentes no tienen electricidad y no pueden comunicarse. Siempre que el área sea accesible, la LCSO puede enviar agentes para controlar a los residentes y asegurarse de que estén seguros. Para solicitar un chequeo de bienestar, llame al número que no es de emergencia de la Oficina del Sheriff del condado de Lee al 239-477-1000", indicó Marceno en Twitter.

Explicó que algunos ciudadanos decidieron no evacuarse y ahora sus viviendas están en zonas aisladas. "Han tratado de ponerse a salvo, han ido al segundo piso y posiblemente hasta al ático, porque el agua subió mucho aquí con la oleada de aproximadamente 4 metros más o menos", dijo.

Las escenas de la destrucción en Fort Myers son devastadoras. Testigos aseguran que hay zonas en las que se percibe un olor a diesel abrumador.

Los meteorólogos estadounidenses alertaron que Ian podría ser uno de los fenómenos naturales más destructivos en la historia de la Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo el miércoles que Ian penetró con mucha fuerza, organización e intensidad a las 3:05 p.m. por Cayo Costa, un islote al norte de Captiva Island, en el condado de Lee.

La zona ha quedado destruida por las ráfagas en torbellino de Ian, las marejadas y las inundaciones. Se evalúan aún los daños pero esta podría ser una de las mayores tragedias de destrucción masiva en la historia de Florida.