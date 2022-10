Yordenis Ugás llama cucaracha indigna a Humberto López

El boxeador cubano Yordenis Ugás dijo que el vocero oficialista Humberto López es una cucaracha indigna que se pone en el noticiero a desprestigiar a personas por el solo hecho de pensar diferente.

Ugás difundió su opinión sobre López en su perfil de Facebook, a raíz de una publicación del periodista independiente Ernesto Morales, quien compartió una graciosa imagen de un punching bag de boxeo con la cara del periodista del oficialismo.

“Vi esta publicación de mi amigo Ernesto... pero que va, mis guantes no se merecen eso. Este hombre indigno, no inventó esto de ponerse en el noticiero a difamar a cuanto opositor exista. He leído Batista tenía su Humberto también, se llamaba Otto Meruelo. Pero aquel tenía huevos porque hablaba y desprestigiaba a los hombres del 26 que hacían sabotajes, mataban policías y hasta 100 bombas te ponían en una noche”, considera Ugás, quien alude al periodista y partidario del dictador Fulgencio Batista, quien ya en otras ocasiones ha sido comparado con López.

Según Ugás, mientras Meruelo, al menos, la tomaba con los saboteadores del Movimiento 26 de Julio, López, en cambio, difama sobre “opositores pacíficos dentro de Cuba y “personas en el exilio”, cuyo “único delito es pensar diferente y querer un cambio”.

“A la cucaracha de Batista Otto Meruelo cuando triunfo la revolución le echaron 30 años, cumplió 20 y después murió en New York. Espero que este, que se parece tanto, tenga un final parecido así. Patria y Vida”, sentenció el boxeador profesional cubano.

En 2010, Ugás, uno de los más importantes deportistas amateurs cubanos, pidió la baja del equipo nacional y emigró a EE. UU. donde comenzó su carrera profesional.

Ugás, que alcanzó el Campeonato Mundial del peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo, ha sido uno de los personajes públicos cubanos que más ha hecho visible la causa de la oposición al régimen cubano, con constantes declaraciones de apoyo.

A finales de julio, Ugás cuestionó a los cubanos que viven en Estados Unidos y se mantienen callados ante las atrocidades y violaciones de derechos humanos que comete el régimen en la isla.

El púgil criticó que se mantengan en silencio una vez que llegan a tierras de libertad, solo para “convertirse en mulas, para regresar al año y al día. Todos no, no estoy generalizando, pero muchos sí”.

A inicios de ese mismo mes, el boxeador dijo estar seguro de que antes o después “el pueblo cubano volverá a salir a las calles” para manifestarse contra el régimen porque el sistema opresivo e ineficiente que rige en la isla no hay quien lo aguante.

La predicción de Ugás no estuvo desencaminada, pues, durante el verano, los cubanos han salido a protestar contra los constantes apagones y por prosperidad económica y mayores libertades.

Por sus posicionamientos, este destacado deportista cubano ha sido blanco habitual de críticas y difamaciones por parte del aparato propagandístico del régimen cubano.

En abril, Milagros Hernández Hechavarría, madre del boxeador, tuvo que salir al paso a los ataques de la televisión cubana contra su hijo, tras su derrota en la pelea contra el estadounidense Errol Spence.

Milagros se refirió al programa de televisión Con Filo, en el que su presentador trató de demeritar al púgil e incluso compartió memes en los que se burlaba de su aspecto tras el combate (Ugás quedó con un ojo en muy mal estado), o lo comparaba con los miembros de la fracasada invasión a Playa Girón en 1961.

En un extenso texto en su muro de Facebook, la mujer denunció todas las injusticias que sufrió su hijo en Cuba por parte de las autoridades del deporte.