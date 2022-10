Cubanos responden a youtuber Daniela Reyes: Estamos sacando fuerzas de donde no hay

En medio de las difíciles condiciones que atraviesa Cuba, con la falta de electricidad y agua potable y las afectaciones provocadas por el huracán Ian en el occidente, la youtuber cubana Daniela Reyes se interesó por sus followers a través de Instagram y las respuestas de estos dieron cuentas de un sinfín de problemas y necesidades.

“Mis seguidores que viven en Cuba, ¿cómo están?”, preguntó la influencer en sus historias en la red social, donde también compartió varios de los comentarios de estos.

“Resistiendo Dani”; “Resistiendo y sacando fuerzas de donde no las hay”; “Esperando no sé qué, pero aquí esperando”; “Cansada, a veces me pregunto para qué uno vino al mundo”, “Tan jóvenes que somos y con tanto desánimo”, escribieron algunos con mucha desesperanza.

En los comentarios los seguidores de Daniela compartieron sus situaciones, cada una igual o peor que la de otros: “Dani yo soy de Santiago, estamos sin luz desde el lunes”; “Viendo cómo se echa a perder la carne del niño”; “Tres días sin corriente, la comida echándose a perder y las calles llenas de carteles”; “Agua nadie tiene desde el martes y cuatro días sin luz”; “Llevamos cinco días sin luz y sin esperanza de nada”.

Algunas opiniones de los seguidores de la pareja de Yomil Hidalgo hablan de una situación que ya es imposible de soportar y expresiones como “esto ya no da más”, “esto está feo a punto de un colapso total” o “Cuba sufre sin saber hasta cuándo” apuntan a que la mejoría ya no es visible.

En las reacciones a la pregunta de la youtuber no faltó la alusión a las protestas que desde el pasado jueves se desarrollan en varias localidades de La Habana y al despliegue militar del gobierno para contrarrestar las manifestaciones.

También hubo quien le sugirió a Daniela no regresar a Cuba, la única solución que muchos residentes en la isla encuentran a sus problemas. “Quédate allá o sigue para Estados Unidos que allá tienes gran futuro, no pierdas más tiempo”; “Ni te aparezcas por aquí esto está pésimo”, le escribieron dos de sus seguidores.

“Qué triste ver los mensajes que me han enviado, se me hace un nudo en la garganta”, publicó la influencer después de compartir los comentarios que sus seguidores le hicieron llegar.

Después del paso del huracán Ian por Pinar del Río y el colapso del Sistema Electroenergético Nacional el pasado martes, todas las provincias del país se quedaron sin electricidad y muchas regiones todavía permanecen en apagón.

En la capital el pueblo ha bloqueado calles y avenidas en señal de protesta, se cuestiona constantemente la incapacidad del gobierno y en muchos lugares también se exige libertad.