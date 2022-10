Suben a más de 70 los muertos por el huracán Ian en Florida

Fort Myers Beach tras el paso del huracán Ian Foto © Twitter MyRadar Weather

Se incrementó a más de 70 el número de personas muertas por el paso del huracán Ian en Florida, un estado donde causó grandes inundaciones, devastación de viviendas, carreteras y líneas eléctricas.

CNN informó este domingo que en total la cifra de fallecidos se elevó a 76 personas en Florida, e indicaron que otros cuatro ciudadanos murieron por tormentas asociadas a Ian en Carolina del Norte.

PowerOutage.us confirmó que en Florida cerca de 600,000 clientes no tenían electricidad este lunes y más de 12,000 tampoco tenían servicio en Carolina del Norte.

PowerOutage.us / 3 de octubre de 2022

Ian podría ser clasificado próximamente como el huracán más costoso en la historia del estado sureño, con hasta $47 mil millones en pérdidas aseguradas. Dejó una gran devastación a su paso por Florida, donde tocó tierra el 28 de septiembre, con categoría 4 en la Escala Saffir-Simpson, con vientos de 250 km/h.

Durante su paso por el territorio de Florida Ian se debilitó y al salir al mar volvió a reorganizarse. Tocó tierra por segunda vez en Estados Unidos el viernes, afectado a las Carolinas con fuertes inundaciones.

El huracán fue especialmente duro en las comunidades costeras del suroeste de Florida como Fort Myers, Sanibel Island y Naples.

La red eléctrica de la región podría tardar semanas en recuperarse completamente. Hay personas que han perdido sus viviendas y algunos también a sus seres queridos.

Las autoridades de Florida indicaron que más de 1,070 personas fueron rescatadas de áreas inundadas en el suroeste y el centro del estado. La Guardia Nacional de Florida se encuentra aún realizando misiones de búsqueda y rescate en el suroeste y el centro del estado.

La Guardia Costera realizó rescates en condiciones desafiantes tras la tormenta. "Volamos y operamos en áreas que son irreconocibles. No hay señales de tráfico. No se ven como solían ser. Los edificios que alguna vez fueron puntos de referencia en la comunidad ya no están allí", declaró el contralmirante Brendan McPherson.

El presidente Joe Biden dijo que el huracán Ian "probablemente se encuentre entre los peores… en la historia del país". Anunció que junto a su esposa Jill Biden, viajará a Puerto Rico el lunes para inspeccionar los daños causados ​​por el huracán Fiona y a Florida el miércoles.