Barack y Michelle Obama celebran el 30 aniversario de su boda

El 3 de octubre es una fecha señalada en rojo en la historia de amor de Barack y Michelle Obama, que un día como este hace treinta años se dieron el 'sí quiero'.

Fue en el 1992 cuando la pareja pasó por el altar para jurarse amor. Desde entonces han pasado tres décadas en las que el matrimonio, además de crecer personal y profesionalmente, ha demostrado que su amor sigue siendo igual de fuerte que el primer día.

Para celebrar su aniversario, los dos recurrieron a sus redes sociales para compartir algunas fotos de un romántico paseo por la orilla del mar y un recuerdo de su boda, incluyendo también la imagen de un corazón dibujado en una playa con sus nombres dentro. Juntos a las instantáneas además se dedicaron unas bonitas y románticas palabras con las que dejan claro l enamorados que siguen.

"¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura, y estoy agradecido de tenerte a mi lado. Por una vida juntos. Te quiero, Barack Obama", escribió la exprimera dama de los Estados Unidos en su post.

Por su parte, el expresidente expresó en su romántico mensaje: "Miche, después de 30 años, no estoy seguro de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día—que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!".

Con estas palabras, los Obama volvieron a enternecer las redes sociales, al igual que ocurre en todas las fechas especiales, como sus cumpleaños, aniversarios o San Valentín.

Juntos forman una de las parejas más admiradas del mundo y son padres de dos hijas: Malia Ann, nacida en 1998, y Sasha, nacida en 2001.

