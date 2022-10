Alaïa felicita a su mamá Adamari López por década en Telemundo con adorable vídeo

Adamari López está de celebración: Acaba de cumplir diez años trabajando en Telemundo, una década en la que no ha dejado de ganarse el cariño de los espectadores y se ha consolidado como uno de los rostros más queridos del mundo de la televisión. Y por este aniversario, su hija Alaïa le dio una gran sorpresa al enviarle un mensaje felicitándola.

A través de la cuenta de Instagram de la menor, supervisada por sus papás, colgó un vídeo en el que aparece hablando en inglés y mostrando el regalo que le hicieron a su mamá: un cubo con el número diez.

"Ella cumplió 10 años trabajando en Telemundo y es un gran orgullo para ella y para mí. Estoy muy feliz por ella. Los aprecio mucho por hacer esto por ella", comentó Alaïa, hija también de Toni Costa.

"Mi mamá está fuera de la ciudad, pero quiero enseñarles su trofeo por sus 10 años en Telemundo", añadió la pequeña.

Ante este bonito saludo de su hija, la la actriz y presentadora de Hoy Día reaccionó en el tablón de comentarios, donde expresó: "¡Todos los días me levanto y trabajo fuerte para poder darte lo mejor y ser la mejor versión posible de mí! Qué hermosa sorpresa este mensaje y el regalo de Telemundo".

En su cuenta de Facebook, Ada también colgó un vídeo hablando de estos diez años que lleva trabajando para la cadena.

"Me dieron la oportunidad de seguir creciendo en mi carrera profesional, dándome la oportunidad de ser conductora del show de la mañana Hoy Día, en aquel momento se llamaba Un Nuevo Día. Me dieron una oportunidad inmensa de crecer y de salir de mi zona de confort, de hacer novelas, proyectos dramáticos y creer en mí cuando a lo mejor mucha gente pensaba que no iba a funcionar para eso", recordó la actriz y conductora puertorriqueña de 51 años.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.