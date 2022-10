Camila Cabello confunde a un concursante de The Voice con su ex: "¿Está Shawn Mendes ahí arriba?"

Camilo Cabello protagonizó un momentazo en uno de los últimos programas del talent show The Voice al confundir a uno de los concursantes con su exnovio Shawn Mendes.

El participante Tanner Howe se presentó en la audición a ciegas cantando "Mercy", tema del canadiense, y al entonar las primeros versos la cantante cubana confundió su voz con la de su ex.

"¿Ese es mi...? ¿Está Shawn ahí arriba?", preguntó la intérprete de "Havana" mirando a su compañero Blake Shelton mientras ponía cara de sorpresa, pensando realmente que se trataba de Shawn Mendes el que estaba cantando.

Finalmente la cubana fue la única de los coach que no se dio la vuelta durante la actuación del joven, al que felicitó por su interpretación y admitió que había pensado que era su expareja el que estaba sobre el escenario. "Yo estaba como, '¿Shawn está en el escenario ahora mismo?'", comentó.

Ante este comentario, el concursante se sintió halagado y respondió asegurando que nadie mejor que Camila sabe cómo canta. "Lo conozco mejor que todos en esta sala", afirmó la intérprete de "Bam Bam".

"La razón por la que no me di la vuelta fue porque sentí que sonabas demasiado como él. Obviamente, él tiene una voz increíble. Me encanta esta canción. Pero me gustaría saber cuando elijas a tu entrenador, cómo podría distinguirte", explicó Camila después de este intercambio de palabras, a lo que Howe aseguró que trataría de ser único en sus próximas actuaciones.

Al final, el concursante se quedó en el equipo de Gwen Stefani, rechazando las ofertas de los otros dos coach, Blake Shelton y John Legend.

