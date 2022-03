Camila Cabello sobre su ruptura con Shawn Mendes: Necesitaba concentrarme en mi carrera

La cantante y actriz cubana Camila Cabello habló por primera vez sobre los motivos de su ruptura con el canadiense Shawn Mendes y aseguró que necesitaba concentrarse en su carrera, en pleno crecimiento y con un nuevo álbum saliendo al mercado.

La intérprete de “Havana” afirmó en una entrevista para Apple Music 1 que la relación significó mucho para ambos porque comenzaron a salir muy jóvenes y se apoyaron en momentos difíciles, de crecimiento profesional y personal, “como si realmente estuviéramos aprendiendo cómo ser adultos saludables”, afirmó.

Camila confesó que el sencillo “Bam Bam”, en el que colabora con el inglés Ed Sheeran, está dedicado de alguna manera a su noviazgo con Mendes y a los diferentes ciclos del amor y la vida.

“Tengo el corazón roto y la vida es dura, (...) pero siempre tiene giros locos que te sorprenden y hay que aceptarlos con sentido del humor”, agregó la cantante.

La famosa aseguró que siguen siendo amigos cercanos, pues los motivos para la ruptura pesaban de ambas partes, a partir de sus apretadas agendas de conciertos y sesiones de grabación que los mantenían muy ocupados y alejados en momentos importantes.

Contó que uno de sus principales apoyos tras el fin de la relación fue su familia y, de manera particular, su mamá. “Ella siempre me está diciendo que así es la vida (...) por lo que quise incluir en mis canciones ese sentido latino de sus consejos”, reveló.

Camila comentó que pasar por el fin de una relación, que además fue muy seguida por los medios y los fans, influyó positivamente en su proceso para escribir y que todo lo aprendido quedó plasmado de alguna manera en su nuevo disco Familia, el cual saldrá a la venta el 8 de abril próximo.

“Siento que finalmente estoy en un lugar en el que he tenido experiencias, he ido a terapia, he puesto mucho trabajo, (...) estoy bien ahora y no necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida y sobre eso es esta canción y (...) casi todo el álbum”, explicó.

La cantante apuntó que sus prioridades fluctuaron y sus enfoques cambiaron durante el tiempo que compartió con Mendes y que sus nuevos proyectos profesionales se han convertido en una herramienta para ella transformarse en una mejor persona. “Mi atención fundamental [durante el proceso creativo] fue crear intimidad con mis colaboradores y hacer música con gente con la que después quiera cenar”, añadió.

Dijo también que esa transformación en perspectivas y puntos de vista fue mutuo y eso influyó por supuesto en que decidieran terminar de una manera sensible, sin dramas y con respeto a todo lo que vivieron juntos como pareja.

Al finalizar la entrevista, Camila mencionó nuevamente lo importante que fue poder contar con Ed Sheeran, a quien elogió su calidad humana y musical, las grandes habilidades que tiene como cantante y compositor. “Ed es increíble y poder cantar con él ha sido genial”, confesó.

Este 3 de marzo la artista nacida en La Habana llegó a los 25 años y celebró por todo lo alto, anunciando la salida de Familia y estrenando “Bam Bam”, un tema pegadizo que invita a no parar de bailar. Otras canciones incluidas en el fonograma son "Don't Go Yet", "Oh Na Na" (con Myke Towers y Tainy) y “Lola” junto al cubano Yotuel Romero.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.