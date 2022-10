Actor Carlos Massola denuncia golpizas a manifestantes en Cuba: Los represores tampoco tienen comida

El actor cubano Carlos Massola denunció las golpizas recibidas por algunos manifestantes en Cuba tras recientes protestas por los apagones y lamentó que muchos de los represores son muchachos jovencitos que tampoco tienen comida en su casa.

“Esos chamacos también tienen su refrigerador vacío, esa gente no tienen jama en su casa. Aquí la situación de la comida es triste, es repugnante esto ya”, dijo Massola en declaraciones a Maka Rivero Veloz y Jean Michel Fernández para TU Miami TV.

Carlos Massola subrayó que hay una herida abierta en la nación que se tiene que cerrar cuanto antes porque si no se aproxima un conflicto civil.

“Esta es una herida abierta aquí en este país. Ya hace un tiempo, una herida que está sangrando desde el 11J, desde antes del 11J […] Esa herida tan profunda tiene que tomar un camino y cerrarse porque no pueden seguir esos enfrentamientos. Ahora otra vez con palos esos muchachos...”, se quejó el artista.

“¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se pregunta el actor, quien se refirió al caso de los dos hijos del actor Frank Artola -Frank (de 17 años) y Hillary Gutiérrez (de 26)- quienes fueron golpeados y encarcelados en 100 y Aldabó por participar en una protesta en El Vedado.

“Ellos no son delincuentes, no fueron a la manifestación con botellas, ni palos, ni cuchillos, no son delincuentes”, insistió Massola, quien criticó que se siga encarcelando a personas en la isla por pensar diferente.

“Ya yo no sé cómo voy a mantener a mi hija. Tiene 16 años, no tiene para dónde virarse. No hay trabajo, no hay nada. La situación es tan precaria en todo. Este pueblo no se merece esto”, reiteró, al tiempo que acotó que en Cuba hay “una pila de gente que trabaja duro y no tienen nada”.

El propio Massola aseguró que su mamá no tenía los otros días nada que comer y elogió el gesto de un actor amigo suyo que le trajo un pomo con agua y un poco de comida para su madre.

"No me importa, dame aunque sea huevo para comer", dijo al ser interrogado sobre las fotos de Sandro Castro difundida en redes sociales.

"Mejórame un poco, nada, todo cero, pa abajo, demasiado duro..", concluyó el actor que se refirió también a la situación de presos políticos como Lizandra Góngora, Sissi Abascal, Aimara Nieto y Andy García Lorenzo.

No es la primera vez que Carlos Massola manifiesta públicamente sus críticas a la situación en Cuba. Hace poco más de un año, en julio de 2021, en un video similar el actor lamentó la situación que estaban atravesando en la isla por la escasez de alimentos.

“No hay comida, todo es mentira”, aseguró Massola en esa ocasión, y como "bistec" de su jornada mostró una tajada de aguacate que se iba a comer. “Aquí no hay nada, esto es un desastre. Esto está acabado”, enfatizó el actor en esa oportunidad.