Cubana Ángela Álvarez nominada al Latin Grammy como mejor nueva artista a los 95 años

La edad no es un obstáculo para alcanzar metas y cumplir sueños, y así lo demostró la cantante cubana Ángela Álvarez, quien a sus 95 años está entre los nominados al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

La nonagenaria está compitiendo este año con otros 10 cantantes, entre ellos el español Pol Granch, la cantautora mexicana Silvana Estrada, la argentina Sofía Campos y el dúo de jazz Cande y Paulo.

"Sentí muchas cosas [al recibir la nominación], pero lo más bonito que sentí fue pensar que yo pude haber llegado a una meta tan importante. Entonces, me sentí muy honrada. Yo sí pienso que es un gran honor que yo voy a recibir", dijo durante una entrevista para BBC.

A pesar de que la música es una parte esencial de la vida de Ángela desde pequeña, su padre no estuvo de acuerdo en que fuera cantante y el amor y el respeto que sentía por él fueron más fuertes. No fue hasta hace poco que logró entrar al terreno profesional, gracias al apoyo de uno de sus nietos, el músico y compositor Carlos José Álvarez.

"Le dije a mi papá una vez que yo quería ser cantante, entonces él me dijo 'tú cantas muy bonito, mi hija, y me encanta oírte, pero yo no quisiera que tú cantarás para el mundo'. Y como yo quería tanto a mi padre, traté de que eso se me borrará de la mente, pero siempre quedó un lugarcito en mi corazón que no podía olvidarlo", recuerda Álvarez. "El sueño mío llevó muchos años para que se realizara y se realizó a través de un nieto".

Ángela Álvarez comenzó la grabación de su primer álbum con más de 90 años, acompañada por músicos de clase mundial y ganadores del Grammy, como Luis Conte, José Álvarez, Alberto Salas, Ramón Stagnaro y Justo Almario. El disco, que lleva su nombre, finalmente se estrenó en 2021, con 15 composiciones de su autoría.

De esa experiencia salió el documental Miss Angela, dirigido por Paul Toogood y Lloyd Stanton, y narrado por el actor y músico cubano Andy García, que cuenta la historia de la salida de Álvarez de Cuba en los años 60, su vida en el exilio, su renuncia –aunque no desesperanza– a poder dedicarse profesionalmente a la música, y finalmente la grabación del disco y su primer concierto.

La veterana cantante y compositora fue parte del éxodo de la "Operación Pedro Pan". A inicios de la década de 1960, envió a sus cuatro hijos solos a Estados Unidos y tres meses después logró viajar ella. No obstante, el camino para recuperar la custodia de los niños no fue fácil, como tampoco lo fue sacar a su esposo de Cuba y finalmente estar todos juntos.

En su álbum, una suerte de bitácora personal, hay canciones muy especiales dedicadas a la isla, como "Un canto a mi Cuba", "Romper el yugo" -en la que pide a Dios que ayude a su país a renacer y a los cubanos a ser libres- y "Añoranzas".

También está "Camino sin rumbo", una canción que escribió en 1977 después de la prematura muerte de su esposo, víctima de cáncer. También falleció a causa de esa enfermedad una de sus hijas, María, a quien dedicó una emotiva canción homónima que igualmente se incluye en este disco. A todos sus hijos les compuso el tema "En mi jardín".

Ángela ofreció su primer concierto en el histórico teatro Ávalon de Los Ángeles, presentado por Andy García, quien además tocó el bongó. Este año, apareció en la película The Father of the Bride, el remake latino protagonizado por García y Gloria Estefan, en la que aparece cantando el bolero "Quiéreme mucho" durante la boda.

