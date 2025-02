Daymé Arocena: "Cuba es un país con un lastre de represión y dictadura"

Vídeos relacionados:

La reconocida cantante cubana Daymé Arocena ofreció declaraciones contundentes en una entrevista exclusiva con BBC Mundo desde Miami, donde abordó temas como la represión en Cuba, el racismo y los desafíos que enfrentan los artistas exiliados.

Arocena hizo hincapié en la situación de los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J): “Cuba es un país con un lastre de represión y dictadura”, dijo, y agregó que la mayoría de los que aún permanecen en prisión son personas negras, mientras que muchos manifestantes blancos han logrado exiliarse.

En este contexto, mencionó a figuras como el rapero y activista Maykel Osorbo, quien cumple una condena de ocho años de cárcel a pesar de haber sido galardonado con un Latin Grammy por la canción Patria y Vida, y al artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, también encarcelado.

Sobre su salida de la isla, Arocena relató su choque con la realidad de no poder cuestionar ni comprender la situación en su propio país. "Me asusté, me sentí acorralada y me fui", confesó.

La artista comparó la experiencia con un viaje en el tiempo: "Salir de Cuba es como entrar en una máquina del tiempo. Salir de los años 60 y montarse directamente en el 2024".

Arocena también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los músicos cubanos en el exilio, al subrayar que el éxito en la isla no garantiza una transición sencilla a la industria internacional.

"No tienen la humildad de dejar a un lado lo que eran en Cuba y entender que aquí son bebés", afirmó para destacar la necesidad de adaptación y aprendizaje en un nuevo entorno.

Pese a los retos, la artista aseguró que ha encontrado apoyo en diferentes comunidades y que, aunque ya no siente pertenencia a un solo lugar, sigue en un proceso de crecimiento y descubrimiento.

Profeta fuera de su tierra

En septiembre de 2024, una semana después de conocer que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Canción del Año, Arocena señaló que en su país jamás tuvo reconocimiento ni ayuda.

"En Cuba nunca gané ni un Lucas", expuso aquella vez. "Una nominación a los Grammy es un hilo de esperanza. Cada músico cubano que logra visibilidad en la industria le da esperanza a los que vienen empujando".

En mayo de 2023, la cantante lanzó un tema titulado "Para mover los pies", que habla del exilio, la libertad y contra la represión en Cuba, poco después de las protestas en Caimanera, Guantánamo.

