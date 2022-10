Chucho Valdés cumple 81 años: “Qué pare el que tenga frenos”

El legendario músico cubano Chucho Valdés cumple este domingo 81 años lleno de proyectos y sin abandonar los escenarios.

Valdés, una de las figuras cimeras del latín jazz, aprovechó la fecha para agradecer a Dios por su vida y su familia, así como para recordar a su padre, el mítico pianista Bebo Valdés, quien compartía cumpleaños con Chucho.

“Hoy recordando a mi padre Bebo Valdés en el día de nuestro cumpleaños. Dándole gracias a Dios por tener una familia y amigos que me adoran, que confían en mí y me quieren mucho. Gracias NYC por el cariño en estas dos maravillosas noches en @jazzdotorg, y gracias al piano por darme la inspiración desde los 3 años que lo conocí. Que pare el que tenga frenos”, escribió el pianista en sus redes.

Valdés celebró su 81 cumpleaños con sendos conciertos el pasado viernes y sábado en el Lincoln Jazz Center de Nueva York, donde presentó, junto a la Orquesta Yoruba, su nueva composición, La creación, que explora la historia de la creación a través de la música ritual de santería, la música de África occidental y el blues, según se describe en la página web de la sala de conciertos.

Hace unos días se conoció que Valdés está nominado al Grammy Latino 2022 en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino junto a los pianistas Eliane Elias, de Brasil, y el fallecido Chick Corea, de Estados Unidos, por el disco Mirror Mirror, que ya obtuvo este año el premio Grammy en esa misma categoría.

En esta 23 edición de los premios, cuya gala tendrá lugar el 17 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas, fueron 20 las nominaciones que alcanzaron artistas cubanos, residentes en la isla y en el extranjero.

En julio, se pudo ver a Chucho compartiendo en España con dos amigos y grandes de la música cubana: Pancho Céspedes y Pablo Milanés.

Durante el verano, Chucho llevó a cabo una gira mundial junto a Paquito DʼRivera para presentar su disco conjunto I Missed You Too (Yo también te he extrañado).

La serie de conciertos, que marcaron el reencuentro de estas dos importantes figuras de la cultura cubana, fueron un éxito de crítica y público en varias ciudades de Europa y EE. UU.

Tras permanecer 40 años distanciados, Chucho y D'Rivera actuaron juntos en un escenario por primera vez octubre de 2021, cuando tocaron juntos en el Oslo Freedom Forum que se celebra en Miami.

