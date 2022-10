Artista cubano se habría suicidado tras asesinar a su exesposa en La Habana

El artista cubano Jesús Rodríguez Vázquez, conocido como Jesusito Rodríguez, se habría suicidado tras asesinar a su exesposa en La Habana.

La periodista de Radio Metropolitana Ángeles Yaznay Rodríguez Muik, quien era vecina de las víctimas, afirmó en un post de Facebook donde los internautas se preguntaban por lo sucedido que "Jesusito asesinó a su mujer y después se ahorcó".

"Muy crudo. Feminicidio con alto nivel de violencia. Para qué decir las cosas que le hizo a la muchacha. Eran mis vecinos y amigos. Muy queridos. Yo vivo en el mismo edificio. La noticia me ha dejado emocionalmente devastada. No me explico cómo tuvo el valor de hacer algo así", subrayó.

Post en Facebook. Captura

Por su parte, la especialista en Eventos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) Cristina Palacio, quien es pariente de la víctima, reveló otros detalles sobre el hallazgo de los cuerpos: "Ellos llevaban más de tres años separados y seguían viviendo juntos", señaló la mujer, y agregó que encontraron a "Jesús colgado y a la mujer asesinada en la cama".

El actor –un humorista, payaso, mimo y conocido defensor del arte cubano–, apuñaló a la mujer y luego la violó, según reveló Palacio, cuñada del hermano de la joven asesinada.

Post en Facebook. Captura

El crimen habría ocurrido el domingo, última vez que ambos fueron vistos por sus vecinos: "Figúrate cómo estaban que los encontraron el jueves y no se pudieron ni velar, fue directo a enterrarlos", describió Palacios.

Aunque Rodríguez era considerado por sus colegas y compañeros de trabajo una "buena persona", algunos de ellos afirman que desde hacía tiempo "él no se veía bien".

Post en Facebook. Maureen García

Las respuestas y los informes de lo sucedido aparecen en el post de la cantante cubana Maureen García, quien reportó la muerte en Facebook sin conocer detalles de los hechos.

Aseguran que la noticia del crimen y posterior suicidio ha conmocionado a los artistas de la isla, como el humorista Limay Blanco, quien dijo que le agradece a Rodríguez haberlo apoyado en el inicio de su carrera.

Plataformas feministas independientes han registrado al menos 26 feminicidios en Cuba en lo que va de 2022, dos de ellos vicarios, ejercidos en ambos casos contra hijos de las víctimas.

A la veintena de asesinatos consumados se suman otros siete intentos de feminicidios, según dio a conocer en Twitter YoSíTeCreo en Cuba, que pide al Gobierno tomar cartas en el asunto y contabilizar estos crímenes y sus causas para prevenir la violencia machista.

"Reiteramos la importancia de un conteo oficial para, entre otras protecciones necesarias, prevenir las muertes por motivos de género", concluyó la plataforma, que a principios de julio informó que al menos 86 feminicidios se han producido en el país en los últimos dos años, según datos recopilados por una docena de organizaciones de la sociedad civil cubana.