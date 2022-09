Plataformas independientes registran más de 25 feminicidios en Cuba en lo que va de año

Plataformas feministas independientes registraron en lo que va de año 26 feminicidios en Cuba, dos de ellos vicarios, ejercidos en ambos casos contra hijos de las víctimas.

A la veintena de asesinatos consumados se suman otros siete intentos de feminicidios, según dio a conocer en Twitter YoSíTeCreo en Cuba.

“Reiteramos la importancia de un conteo oficial para, entre otras protecciones necesarias, prevenir las muertes por motivos de género”, concluyó la plataforma, que a principios de julio informó que al menos 86 feminicidios se han producido en el país en los últimos dos años, según datos recopilados por una docena de organizaciones de la sociedad civil cubana.

Hay que tener en cuenta que el conteo y verificación de crímenes de género en Cuba es realizado de forma coordinada por plataformas como la citada Yo Sí Te Creo en Cuba, el Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas "Alas Tensas" y la Red Femenina de Cuba, pues el gobierno no publica cifras oficiales.

De forma general, el rechazo sistemático a propuestas de la sociedad civil independiente y el silencio institucional a iniciativas que promueven los derechos de las mujeres en Cuba no han hecho posible hasta ahora la adopción de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

En mayo la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) rechazó una enmienda que proponía incluir el términino feminicidio en el nuevo Código Penal.

En el documento aprobado se contempla la violencia por motivos de género, pero no se declara la existencia del feminicidio como un delito punible, ni se especifican las posibles sentencias contra los perpetradores.

Se estima que la cantidad real de féminas asesinadas en la isla es mucho más alarmante de lo que alcanza a registrar el conteo independiente.

Durante los primeros seis meses de 2022 el promedio de edad de las víctimas de feminicidios en Cuba disminuyó unos siete años en comparación con igual período de 2021, según conclusiones obtenidas por la agencia Efe a partir de la información divulgadas en sitios web y redes sociales por organizaciones feministas independientes.

De acuerdo con la citada fuente, la media de edad de las 18 víctimas reportadas por las activistas independientes entre enero y junio rondó los 29,6 años, en tanto que en los primeros seis meses de 2021 rozó los 37 (36,9).

Otros datos revelan que el 62,5 % de los crímenes machistas denunciados en el primer semestre de este año en Cuba se concentraron en La Habana y en Matanzas.

En el 43,7 % de los casos las mujeres fueron asesinadas por su actual pareja, mientras que en el 37,5 % quedaron niños huérfanos.

La pandemia silenciosa

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas publicado en febrero precisó que al menos 36 mujeres murieron en Cuba en 2021 como consecuencia de la violencia machista.

La cifra marcó un incremento en relación con 2020, en que se contabilizaron 32 crímenes de esa naturaleza en el país, 29 de ellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, subrayó el informe, que reiteró la falta de voluntad política del régimen cubano para hacer frente al tema.