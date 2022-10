Auto cae en enorme zanja abierta por Aguas de La Habana

Un carro cayó este miércoles en una enorme zanja en las calles Vento y Aranguren, en el municipio Cerro, que según testigos fue cavada hace meses por la Empresa Aguas de La Habana.

En Facebook, el cuentapropista Jorge Varona, miembro del grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", compartió una imagen del suceso, que al parecer no ocasionó víctimas ni lesionados.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’

"Eso es en Vento y Aranguren, un hueco que Aguas de La Habana un día abrió cuando hicieron la conductora que abastece el barrio La Guayaba y nunca cerró", aclaró el usuario Nelson Echevarría.

También el internauta Osvaldo Pérez, integrante del grupo de Facebook "Accidentes Automovilísticos en Cuba", posteó fotos del incidente, ocurrido en el reparto Casino Deportivo.

Captura de Facebook / Accidentes Automovilísticos en Cuba / Osvaldo Pérez

"Solo daños materiales causados por las obras que acomete Acueducto en la vía y no ponen la señalización para evitar estos desastres", lamentó.

Varios foristas comentaron que el chofer del vehículo seguramente nunca había pasado por la zona, pues esa zanja lleva tiempo allí.

"Ese hueco ya es patrimonio de esa calle, estoy cansado de verlo", aseguró un técnico de terapia ocupacional.

"El problema es que ese hueco está prácticamente doblando la esquina, es decir, si no conoces el lugar o no te fijas bien y vas con la intención de parquear para ir a la tiendecita de la esquina, te lo comes. Ese hueco ya lleva demasiado tiempo, es una falta de todo dejar los trabajos a medias", dijo un ingeniero.

Otros criticaron la dejadez de las autoridades en dejar semejante agujero en la vía, que representa un peligro para el tránsito.

"Qué carretera sirve en Cuba: 5ta avenida y la de los presidentes", afirmó un chofer, quien señaló que la culpa del accidente no es de quien maneja. "Tú sabes cuántos huecos hay en Cuba, me pasaría dos horas para pasar una cuadra a otra por solo fijarme en los huecos", subrayó.

"Qué desconsideración de parte de Viales, y ahora los gastos corren por parte del chofer y el Estado se limpia las manos", criticó un residente en Fomento, Sancti Spíritus.

"Las calles están concebidas para el traslado de autos, camiones, buses, motos, bicicletas…. Pero no para abrir huecos y dejarlos así. Así de sencillo", expresó un cubano emigrado en Hialeah.

"Un día estuve a punto de perder mi Pontiac hace años en Párraga en un hueco, y por suerte vi que uno en la acera se puso las manos en la cabeza y me miró con susto y frené. Menos mal", recordó otro conductor.

Hace menos de un mes un ómnibus de estudiantes cayó en una zanja en la esquina de 74 y 21, en el municipio Playa, en La Habana, y estuvo allí varias horas sin que la pudieran sacar.

"La zanja estaba llena de agua y el chofer no conoce la zona, solo el susto de los niños que venían dentro... Última foto, 10:30 de la noche, todavía tratando de sacar la guagua", relató un testigo.

A principios de agosto, un camión cisterna quedó varado tras caer en una enorme zanja, presuntamente abierta por una empresa estatal en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.

En junio, un cubano alertó en redes sociales sobre la presencia de un enorme hueco en un puente en la carretera que va desde Santiago de Cuba hasta Guantánamo. El bache es tan antiguo que ha nacido una planta en su interior.

"Ya no hay quien maneje en este país, y no se dan cuenta de que están acabando con todos los carros, los particulares y los estatales, y se están perdiendo vidas humanas por no reparar las carreteras, o por lo menos tapar los huecos", criticó un internauta.