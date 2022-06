Conductores alertan de enorme bache en puente de carretera en Guantánamo

Un cubano alertó de la presencia de un enorme bache en un puente en la carretera que va a Guantánamo, tan antiguo que ha nacido en él una planta.

Yair Gómez, miembro del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas", tomó una foto del agujero desde un carro en el que viajaba.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"De Santiago de Cuba hacia Guantánamo... Para los que no saben de eso, mucho, pero mucho cuidado aquí. Antes de la autopista de Guantánamo", advirtió.

Varios integrantes del grupo comentaron el peligro del bache para los vehículos que circulan por el lugar, sobre todo de noche.

"Por la noche el que no se lo conozca es un blanco fácil, y a volar por el puente para abajo", señaló un padre de familia.

Otros internautas criticaron que el hueco está allí hace tiempo sin que las autoridades se ocupen de taparlo.

"Lleva muchos años así, hasta las vacas toman agua cuando llueve", aseguró un trabajador del transporte de La Habana.

"Qué esperan, que se mate alguien para arreglarlo o poner una señal", cuestionó un joven.

"Qué resulta más costoso al Estado, reparar la vía o comprar piezas para reparar los daños que causan a los vehículos estos baches en las vías, sin contar las pérdidas provocadas por accidentes debido al mal estado de los viales", dijo un habanero.

"Ya no hay quien maneje en este país, y no se dan cuenta de que están acabando con todos los carros, los particulares y los estatales, y se están perdiendo vidas humanas por no reparar las carreteras, o por lo menos tapar los huecos", agregó un internauta.

"La inversión de este país es para hoteles y militares, olvida lo demás, los hoteles aun pintados vuelven a pintarlos a cada rato", aseguró un residente en Baracoa.

Acerca de la señalización del bache, un santiaguero bromeó diciendo que la planta es una señal de tránsito ecológica, y un fisioterapeuta de la capital propuso instalar una señal lumínica en el puente, porque "pronto cae otro ahí".

Un camagüeyano sugirió poner las coordenadas GPS para poner una alerta por Google maps.

Hace apenas una semana, un cubano advirtió del peligro que corren los choferes que transitan por la esquina de las calles 11 y 12, en el Vedado habanero, donde trabajadores de CUPET hicieron un boquete en el asfalto para arreglar un salidero y lo dejaron así.

"Todavía allí están los escombros, cuidado conductores", escribió Ryder Sánchez en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES...".

Vecinos de la zona denunciaron ante CiberCuba que el hueco lleva abierto más de dos semanas y que las autoridades de La Habana no han hecho nada por solucionar el problema.

"Esto se está convirtiendo en un vertedero, ya no es solo el hueco, que puede ser foco de mosquitos con las lluvias de estos días, sino que algunos vecinos comenzaron a dejar sus bolsas de basura en el lugar y puede que dentro de poco tengamos un micro vertedero", dijo un hombre.

"CUPET no tiene derecho a dejarnos este estropicio en medio de la calle", subrayó otra residente del Vedado.

"¿A quién le reclamamos? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar?", preguntó una vecina.