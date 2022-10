Corina Mestre niega que suspendió a Ana de Armas en la Escuela Nacional de Arte

La actriz cubana Corina Mestre negó haber suspendido a Ana de Armas en la Escuela Nacional de Arte por faltar a clases, luego de que se hiciera viral un meme que lo afirmaba.

"Corina Mestre le suspendió el curso a Ana de Armas por hacer una película. Hoy una tiene Premio Nacional de Teatro y la otra va en camino al Oscar", decía el meme, que corrió como pólvora en las redes sociales luego del estreno de Blonde, en la que Ana da vida a Marilyn Monroe.

En una entrevista a finales de abril pasado en el show de Jimmy Fallon, Ana de Armas contó que obtuvo su primer papel en una película cuando estaba en segundo año de la ENA y que la suspendieron y tuvo que repetir el año por faltar a clases, aunque no mencionó nombres.

En un artículo publicado este jueves en Cubadebate, la periodista oficialista Arleen Rodríguez asegura que se comunicó con Corina Mestre y que esta respondió: "No. No voy a concederles a esos personajes ni un minuto de mi tiempo. No me interesa. Quienes me conocen saben cómo actúo y pienso".

El artículo dice que "Ana de Armas salió de Cuba a los 18 años, varios antes de que diera clases en la ENA Corina Mestre, quien para entonces era profesora solo del ISA, donde Ana no llegó a estudiar. Corina comenzó a dar clases en la ENA en 2009, cuando ya Ana se había hecho famosa en el exterior".

Rodríguez Derivet también aseguró que, hace un tiempo, mientras Ana de Armas estaba de visita en Cuba, fue recibida por Corina en la actual Escuela Nacional de Arte, donde asistió y comentó sesiones de clases.

Además de reconocida actriz, Corina Mestre es fiel defensora del régimen de la isla. El año pasado, a propósito de la marcha del 15N, aseguró que "el socialismo en Cuba es irrevocable" y que no se podía admitir ese tipo de manifestaciones.

Actualmente, forma parte de los firmantes de la carta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) que niega la represión tras las protestas masivas recientes en La Habana.