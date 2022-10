Activista Diasniurka Salcedo condenada a ocho años de prisión: "Mi única esperanza es que esto se caiga"

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia afirmó tras ser notificada de una condena de ocho años por “ultraje a los símbolos patrios” e “instigación a delinquir” que, en un país donde las leyes se someten al gobierno, su “única esperanza es que esto se caiga”.

La opositora independiente de Alquízar publicó un mensaje en Facebook donde dijo que estaba “saliendo para recoger sentencia y apelar”.

“Debo ver al abogado, pero la verdad, mi única esperanza es que esto se caiga, la dictadura es así, su objetivo es acabar con nuestras vidas”, subrayó.

Diasniurka Salcedo Verdecia. Facebook

Dijo que durante todo el día ha tenido problemas de conexión a internet, pero buscará la manera de denunciar “todo lo que han hechos estos ladrones, delincuentes, mafiosos y mentirosos” del régimen.

Por último, agregó que en Cuba hay una dictadura a la cual fiscales y jueces le rinden cuenta.

Salcedo Verdecia, una trabajadora por cuenta propia que desde la crisis del Covid-19 se ha dedicado a ayudar a personas necesitadas, fue condenada por un tribunal cubano a ocho años de prisión por los delitos de “ultraje a los símbolos patrios” e “instigación a delinquir”.

Salcedo Verdecia explicó que los delitos que se le imputan se deben a una bandera cubana con la inscripción “Patria y Vida” encontrada durante un registro a su vivienda, y por sus directas en redes sociales donde ha criticado al gobernante Miguel Díaz-Canel.

“La fiscal pidió ocho años (…), el tribunal confirmó la sentencia y tengo 10 días hábiles para apelar”, explicó la activista, reconocida por su lucha constante para gestionar medicinas y ayudar a personas necesitadas en Cuba.

Diasniurka Salcedo Verdecia. Facebook

En un mensaje a su hijo René Salcedo, la mujer expresó su convicción de que el régimen totalitario cubano tiene los días contados: “Mi hijo siempre, siempre, estaré para ti, esté donde esté, tú solo tienes que cuidarte y cuidar a tus hermanos, todo estará bien. Fe, a esto no le queda mucho, te amo”.

El joven, por su parte, publicó en la red social un emotivo mensaje donde afirma que la sentencia contra su madre será “el inicio de la lucha, para esas malas personas que tanto daño hacen. Ya en 2012 me alejaron de mi madre, no piensen que se los voy a permitir, ya pueden ir preparando una celda bien grande para mi guerrera favorita (mi madre), para mis hermanos y para mí , ahora sí no se los voy a permitir, porque mi madre solo ha dicho la verdad, y yo la voy a repetir para que me encarcelen con ella”, subrayó.

Salcedo Verdecia fue detenida el pasado 2 de junio junto a su esposo, tras un registro a su vivienda, donde la Policía se llevó hasta las medicinas de la familia.

La noticia se supo gracias a una valiente transmisión en directo desde el carro patrulla que la trasladaba, desde donde la mujer logró grabar con su teléfono a sus represores y enviar un mensaje donde aseguró que esos "asesinos, delincuentes, mafiosos, ladrones me llevan presa por pensar diferente".

Horas después fue liberada con una multa por desobediencia, pero luego la procesaron por los delitos señalados.