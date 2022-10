Lisandra Silva se hace tres tatuajes en honor a su hija y su maternidad

Los tatuajes llevan consigo significados que en ocasiones van más allá del simple dibujo en la piel. Para Lisandra Silva es una manera de dejar plasmado en su cuerpo momentos trascendentales de su vida.

La modelo cubana decidió hacerse tres nuevos tatuajes en homenaje a su hija más pequeña, Leiah, y a esa aventura que es la maternidad y que está disfrutando al máximo.

Lisandra compartió imágenes del momento en el que se hizo los tatuajes en su perfil en Instagram, y desveló el significado de cada uno de ellos.

“Hoy estuvimos donde Hamstter y me hice algunos tatuajes que me llenaron de felicidad dedicados a mi princesa Leiah, su nombre, su fecha de nacimiento y la abeja reina que representa lo que me he convertido, madre, emprendedora y reina de mi presente y mi destino”, escribió Lisandra en la publicación.

La joven aseguró que Hamstter “es el mejor tatuador de Chile” y le agradeció por plasmar su arte en ella.

A la altura de la clavícula en el lado izquierdo Lisandra se tatuó el nombre de su hija Leiah, pues en el lado derecho tiene el de su primogénito Noah.

Encima del codo derecho se hizo otro tatuaje con la fecha de nacimiento de la niña, 11 de mayo de 2022, y en el otro hizo que le dibujaran la abeja.

Aunque algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se tatuara su cuerpo nuevamente, otros elogiaron el que lo hiciera y sobre todo los significados que tienen.

Lisandra y su pareja, el bailarín chileno Raúl Peralta, se convirtieron en padres en mayo de 2020 al dar la bienvenida a Noah, y casi dos años después nació Leiah para completar la familia.

Ambos niños se han convertido en la mayor felicidad de sus padres y por supuesto la modelo no ha dejado de compartir con sus followers muchos de los momentos que disfruta junto a sus pequeños.

