Yordenis Ugás muestra su casa: "Cada piedra ha sido construida a base de trabajo, sudor y sangre"

El campeón de boxeo profesional Yordenis Ugás mostró el exterior de su vivienda en Facebook con un conmovedor mensaje, en el que asegura que cada piedra fue levantada a base de trabajo, sudor y sangre.

"Que Dios bendiga siempre mi hogar. Cada piedra ha sido construida a base de trabajo, sudor y sangre", dijo el pugilista cubano, radicado en Las Vegas.

En el corto video posteado en Facebook se muestra el área de estacionamiento, una zona de jardín, el frente de la casa cuidadosamente iluminado y dos pequeños perros de raza chihuahua que irrumpen en la grabación.

En diciembre de 2021 Ugás también agradeció haber terminado de pagar la vivienda, tras cinco años residiendo en esa ciudad estadounidense.

"No quería hablar de esto, me emociono, pero es bueno compartirlo y espero que te motive a no rendirte y luchar por tus sueños. Hace cinco años vine a Las Vegas, no tenía un coche y tuve que compartir Uber con otras personas para ir a mi entrenamiento. Hoy tengo mi casa", expresó en esa ocasión el boxeador, nacido el 14 de julio de 1986 en Los Hoyos, Santiago de Cuba.

Decenas de cubanos celebraron la publicación y destacaron la trayectoria deportiva de Ugás, y su fortaleza para triunfar en el boxeo profesional.

"Te lo mereces!!!!! Ese es el resultado de tu trabajo, así deberían vivir todas las personas, como personas!!!!!! No como en mi país solo unos pueden tener, otros nooooo x mucho qué te sacrifiques, te partas el lomo, en fin... bendiciones y muchas cosas más lindas para ti", dijo una de sus seguidoras en la red social.

"Hermosa tu casa. Disfrútala ese es tu sudor y sacrificio y la recompensa es este maravilloso país de libertad que te da la oportunidad de poderla tener", comentó otra.

"Todo muy trabajado, sacrificio y abnegación, que todo lo bueno te acompañe siempre, guerrero !!!", afirmó un tercer internauta.

Desde que emigró a Estados Unidos en marzo de 2010, Ugás encarna una historia de superación y voluntad propias de un campeón que ha conmovido a la comunidad de emigrados cubanos en ese país.

Figura destacada de la sociedad civil cubana que reclama un cambio en Cuba que traiga libertad y prosperidad a sus compatriotas, el joven conquistó el corazón de millones de cubanos por sus declaraciones a favor de la libertad y su manera profunda y espontánea de comunicar sus ideas y sentimientos.

En varias ocasiones ha denunciado la represión del régimen cubano, las injusticias y la precariedad de los cubanos. En sus últimas peleas, el boxeador llevó escrita la consigna "Patria y Vida" en sus prendas deportivas.

En el ámbito deportivo, Yordenis Ugás hizo historia el 21 de agosto de 2021, en Las Vegas, tras retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) con un indiscutible triunfo frente a Manny Pacquiao.

Unos meses después, en abril de este año, el boxeador sufrió un revés deportivo tras ser derrotado por nocaut técnico ante Errol Spence, en un encuentro donde terminó con una grave lesión en uno de sus ojos, que lo ha mantenido alejado del deporte en los últimos meses.

Recientemente el multicampeón anunció que, tras ser informado por los médicos de una notable mejoría en su ojo lesionado, ya podía empezar a soñar con el regreso al boxeo.

"Ha sido un proceso difícil, mirando las cosas dobles, con dolores, pero nunca estuve molesto, ni de mal genio, porque soy un guerrero y esto fue una herida que he llevado con orgullo (a veces tienes que estar dispuesto a morir por lo que amas)", subrayó.