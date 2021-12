Boxeador cubano Yordenis Ugás agradece por tener su casa totalmente pagada en Las Vegas

Yordenis Ugás agradece por tener su casa en Las Vegas. Foto © Twitter/Yordenis Ugás

El boxeador cubano Yordenis Ugás agradeció por tener casa totalmente pagada en Las Vegas, tras cinco años de residencia en esa ciudad estadounidense.

“No quería hablar de esto, me emociono, pero es bueno compartirlo y espero que te motive a no rendirte y luchar por tus sueños. Hace cinco años vine a Las Vegas, no tenía un coche y tuve que compartir Uber con otras personas para ir a mi entrenamiento. Hoy tengo mi casa”, dice Ugás en su cuenta de Twitter, donde igual comparte una imagen de su nuevo hogar.

En otro mensaje comenta que “gracias a Dios y a la vida por darme la fuerza física, mental y espiritual para trabajar duro y mejorar. Gracias a todos los que me han apoyado en este viaje. Gracias Las Vegas”.

Igual en un tercer mensaje detalla que su casa está “pagada íntegramente”, además de volver agradecer “esta gran bendición y por cada oportunidad”.

Dos años atrás el boxeador cubano fue víctima de un robo en su apartamento en esa misma ciudad, en el que perdió todas sus pertenencias, mientras se encontraba de viaje.

“Me robaron todo en mi apartamento de Las Vegas, parece una pesadilla, parece que fue con odio y resentimiento. Alguien sabía que estaba de viaje. Se llevaron años de trabajo duro y sacrificios, tenía las llaves de mis dos carros y también se los llevaron y cosas que no tienen precio", denunció en esa ocasión.

Igual dijo que “las cosas materiales vienen y van, seguro con la bendición de Dios Orula y los santos yo voy a volver a tener todo eso y esas personas van a seguir robando y seguro terminaran preso”.

Ugás, además de lograr éxitos en su carrera como boxeador, considera en estos momentos que ser un buen padre es la batalla más importante que tiene en su vida.

"Peleando y tratando de ganar la pelea más grande e importante de mi vida. Pelear es fácil. Ser un buen hombre y un buen padre para mi hijo es más difícil", argumentó recién el boxeador cubano.

Ugás hizo historia el 21 de agosto último en Las Vegas, tras retener la corona del supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) con triunfo frente a Manny Pacquiao, por decisión unánime de los jueces.