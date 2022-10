Julita Osendi estalla contra falta de luz, agua y comida en Pinar del Río tras huracán Ian

La periodista cubana Julita Osendi estalló contra la falta de luz, agua y comida en Pinar del Río a más de tres semanas del paso del huracán Ian por esa provincia del occidente de la isla.

“¿Hasta cuándo los noticieros de televisión van a hablar de los avances y de recuperaciones si hay tantos cubanos, no ya sin luz, sino también sin agua y sin comida?”, cuestionó este sábado Osendi en su perfil de Facebook, donde denunció la falta de agua, desde hace más de tres semanas, en la localidad de la Virginia en el municipio de San Luis, donde residen sus dos nietos.

“He hecho acopio de la poca paciencia que me queda, he confiado porque sé que con un ciclón tan despiadado como Ian las miserias se multiplican, pero todo tiene un límite en la vida. Mis nietos de dos años, los vecinos de la Virginia en San Luis, Pinar del Río, SIGUEN SIN AGUA a casi tres semanas del paso de la tormenta”, dijo, además, la periodista de temas deportivos.

Captura Facebook/Angela Julia Osendi Diaz

También, apuntó, que “todo se resume a EXCUSAS: que si no hay pipas, que la que vino de apoyo desde Camagüey se rompió, que la que hay local es pequeña y sin manguera y ahoraaaaa, para colmo , que TAMPOCO HAY PETRÓLEO. ¿Alguien me puede decir si sin agua se puede vivir?”.

Asimismo, aseguró que “está desesperada” y que ha acudido a las instancias pertinentes y “sólo son EXCUSAS Y LAMENTOS. POR FAVOR.... HAGAN LLEGAR AGUA A LA VIRGINIA COMO SEA. Hablo de ese barrio porque es el que sé que está en crisis, pero el Corojo, el Retiro andan por el estilo. Demuestren que no hay HUÉRFANOS en este país”.

En la última semana, Osendi mostró parte de los estragos que el huracán Ian hizo en la casa de dos de sus nietos en el poblado La Virginia, en el municipio pinareño de San Luis, uno de los más castigados por el meteoro.

A los daños en la infraestructura de la vivienda se suman la falta de electricidad y problemas con otros servicios básicos, como el agua.

“Al fin, después de un poco más de dos semanas pude constatar directamente los estragos que hizo Ian en la Virginia, San Luis, Pinar del Río. ¿Lo más importante? La inocencia de mis nietos que no palpan la tragedia salvo por no tener agua fría, carne de ningún tipo para comer o algo tan sencillo como no ver los muñes… Pero tienen vida”, escribió la reportera en Facebook, donde acompañó su mensaje de varias fotos.

Osendi explicó que durante su reciente visita a Pinar para ver a los suyos fue hasta la sede municipal del Partido Comunista a solicitar información sobre la venta de unas tejas “que aminoren este desastre”, pero no pudo entrevistarse con nadie porque todos estaban en una reunión en la instancia provincial.

“Dios ponga su mano y puedan ayudar a mis jimis [jimaguas], pagándolo por supuesto, y contando con que la familia de mi nuera ponga dichos zines o tejas. No es fácil, como decía mi mamá: ‘éramos pocos y parió catana’", concluyó la popular periodista deportiva, que ya está jubilada.

“La situación es enajenante. Ian arrasó y la desesperación por lo perdido, conmueve", precisó la comunicadora, que añadió que ojalá que junto a la llegada del agua también se agilice la venta de tejas para que esos miles de cubanos afectados puedan recuperar cuanto antes su quehacer diario.

“En cuanto a la electricidad y a pesar de las ayudas de linieros de otras provincias, veo el panorama gris, ojalá me equivoque”, concluyó Julita.

En esa provincia, el huracán afectó en total 89,071 viviendas, de las cuales 10,474 son derrumbes totales; 11,027 tienen daños parciales y 22,893 tienen pérdidas totales de cubiertas.

El miércoles último, a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba, se informó que el 40,9% de los clientes en Pinar del Río ya tenían electricidad, aunque los más bajos niveles de recuperación del servicio eléctrico se concentraban en La Palma, 17,5%; San Luis, 17,6% y San Juan y Martínez, con 18,4%.

En días recientes la Unión Europea (UE) donó un millón de euros en ayuda humanitaria para encaminar acciones en favor de las personas damnificadas.