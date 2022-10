Periodista Luz Escobar llega a Madrid para recibir Premio Internacional de Periodismo El Mundo

La periodista independiente Luz Escobar llegó a Madrid para recibir el Premio Internacional de Periodismo El Mundo en la categoría Libertad de Prensa, que le fue concedido como reconocimiento a su trabajo, a pesar del acoso y la represión del gobierno castrista contra ella.

“Finalmente estamos en Madrid para que Luz recoja su premio... ese que merece... esos que merece”, apuntó este lunes en Facebook su esposo, el artistas visual y activista Julio Llópiz Casal.

Escobar fue distinguida en mayo último junto al reportero ruso exiliado en Riga, Alexey Kovalev, galardonado en el apartado de Mejor labor periodística.

Captura Facebook/Julio Llópiz Casal.

Según una nota publicada en el diario español El Mundo, “el premio, dotado con 20,000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino, reconoce el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético y la defensa de la libertad de expresión”.

La cubana, reportera del medio digital 14ymedio, se une así a una lista de prestigiosos profesionales de la prensa internacional, entre los que se incluye el también cubano Raúl Rivero, quien obtuvo el lauro en 2003.

Rivero “estuvo encarcelado en Cuba y, posteriormente, se convirtió en colaborador y columnista habitual en este diario”, refiere la nota que recuerda además la muerte del también poeta en 2021.

La creación de este importante galardón sirve a la memoria de los periodistas de El Mundo Julio A. Parrado, víctima de la guerra de Irak, Julio Fuentes, asesinado en Afganistán, y José Luis López de Lacalle, columnista asesinado por ETA.

El director del prestigioso medio de comunicación ibérico, Joaquín Manso, destacó la valía de ambos galardonados y su trayectoria durante el último año. En el caso de Escobar resaltó su “trabajo de denuncia y su coraje" defendiendo la información libre, algo que ha provocado "su persecución por el régimen cubano", que la somete a arrestos continuos.

Por su parte, Silvia Román, redactora jefe de la sección internacional de El Mundo advirtió que resulta importante "no olvidar" este tipo de perfiles, para que el sacrificio de quienes hacen periodismo en circunstancias tan difíciles "no sea en vano".

Como parte del constante asedio que sufre la reportera a manos del régimen cubano, durante abril pasado la policía política de la isla se negó a darle una explicación tras impedirle salir de su vivienda sin un sustento legal que justifique la decisión.

"Nuevamente un oficial de la Seguridad del Estado me impide salir a la calle. Cuando le pregunto por qué me dice que él no necesita explicarme nada", denunció Escobar en esa oportunidad desde su perfil de Twitter.

Otro incidente similar tuvo lugar a finales de marzo de 2022 cuando desplegaron un fuerte operativo en la calle donde vive y le dieron la orden de no salir. "Esto se fue de control. ¿Por qué hay un oficial del Ministerio del Interior que no me deja salir de mi casa?", se preguntó la reportera independiente.

En febrero de este año, a Escobar también las autoridades migratorias de la isla le prohibieron prorrogar el pasaporte por estar en la lista de personas reguladas para salir del país.

“Usted no puede hacer la prórroga porque está regulada”, fue la respuesta que recibió en ese momento, según contó la periodista en su cuenta de Twitter, donde en otros mensajes recuerdó que desde mayo de 2019 estaba impedida de viajar al extranjero por la Ley de Migración de 2013.

La periodista apunta que por el artículo 25 de esa ley le prohíben salir bajo el argumento de que es una persona de “interés público”.

En agosto de este año, también el régimen cubano impidió que seis periodistas del portal independiente El Toque salieran del país rumbo a Argentina, para participar en el Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina.