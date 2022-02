Prohíben prorrogar pasaporte a periodista cubana Luz Escobar por estar regulada

Las autoridades migratorias de la isla le prohibieron prorrogar el pasaporte a la periodista independiente Luz Escobar, reportera del diario 14yMedio, por mantenerse aún en la lista de personas reguladas que le impide salir del país.

“Usted no puede hacer la prórroga porque está regulada”, fue la respuesta dada a Escobar, según refiere este miércoles en su cuenta de Twitter, donde en otros mensajes recuerda que desde mayo de 2019 está impedida de viajar al extranjero por la Ley de Migración de 2013.

La periodista apunta que por el artículo 25 de esa ley le prohíben salir bajo el argumento de que es una persona de “interés público”.

“Solo me queda pensar que es otro acto represivo de la Seguridad del Estado en mi contra para evitar la labor periodística que realizo”, refiere, además, en otro mensaje sobre este mismo tema en su red social.

Tras la denuncia de Escobar, la coalición de medios independientes cubanos Prensa Libre/Cuba Libre expuso en Twitter que “el régimen utiliza la regulación migratoria como un mecanismo de represión y hostigamiento hacia las y los periodistas independientes”.

Asimismo, la directora del diario 14yMedio, Yoani Sánchez recordó que en ese medio también está regulado el periodista Reinaldo Escobar, padre de Luz, quien lleva más de dos años sin poder viajar como represalia por su trabajo como reportero de ese medio independiente cubano.

En mayo de 2019, las autoridades cubanas le prohibieron la salida del país a Luz Escobar cuando se dirigía a la ciudad de Miami.

"Con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano en la taquilla de inmigración la oficial me dice que pase a una oficina. El oficial al mando me informa: no puede viajar porque tiene una prohibición de salida", denunció en esa ocasión la periodista en su perfil de Facebook.

Esa medida se la aplicaron a poco de haber sido detenida a inicios en ese mes, cuando entrevistaba a vecinos de un albergue para damnificados en Santiago de las Vegas, en La Habana.

Además de estar regulada y de no poder prorrogar su pasaporte, Luz Escobar ha sido interrogada por la Seguridad del Estado, retenida durante meses en su hogar, entre otras acciones de hostigamiento por su trabajo como periodista independiente.

En diciembre último, la Seguridad del Estado le impidió a la periodista independiente Luz Escobar salir de su vivienda, además de que le fue cortado el servicio de internet.

"Hoy la SE manda a un oficial a los bajos de mi edificio para impedirme salir a la calle. Además, montan un cerco policial con una patrulla por si yo salgo llevarme detenida", denunció en esa ocasión la reportera de 14ymedio en su página de Facebook.