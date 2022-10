Multan con 600 pesos a madre de trillizos en Santiago de Cuba

Una madre cubana denunció que la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) de Santiago de Cuba le impuso una multa de 600 pesos por no presentar la declaración jurada aun cuando no se le indicó que debía hacerla.

Según el testimonio publicado este martes en Facebook por Yurisleidis Remedios, una madre de trillizos residente en Santiago de Cuba, cuando hizo recientemente una “determinación de deuda por períodos anteriores” no se le indicó que debía presentar la declaración jurada, razón por la cual, al parecer, ahora le imponen una multa.

Captura de Facebook / Yurisleidis Remedios

“Llegó un papel a mi casa para indicar que acudiera a las oficinas para hacer un descuento por ser madre numerosa pero me pusieron otra multa cuando llegué”, dijo en un video anterior publicado también en Facebook este martes.

Captura de Facebook / Yurisleidis Remedios Un funcionario interrogado por Remedios ofreció disculpas “por no haberle dicho en ese momento que tenía que presentar la declaración jurada”, dijo el entrevistado en la directa de Facebook.

El hombre, que no arrojó mucha luz sobre el proceso por el que se le citaba, dijo que debían esperar por otra funcionaria para dilucidar su caso y conocer el motivo de la citación.

La realidad, dijo el funcionario interpelado por Yurisleidis, es que la no presentación de la declaración jurada conlleva una multa pero como su percepción de ingresos no llegaba a 3,260 pesos no tenía que hacer la declaración, tal como le respondieron en ocasiones anteriores.

Según contó la madre, acudió a la ONAT a buscar el “certifico” de que no debe nada al gobierno cubano pero en cambio se encontró con una multa más.

Remedios ahora se pregunta qué les dará de comer a sus hijos, pues la nueva cuota tiene el monto de un pomo de aceite y casi el del cilindro de gas (800 pesos) que debe comprar de forma clandestina porque el gobierno le ha negado hacerle el contrato de gas.

"Le pido al gobierno que los recoja y los alimente hasta que yo pueda terminar de pagar todas estas multas", exclamó la mujer.

“Yo he tenido que vender la ropa de mis hijos, que se quedaron con un pantalón para pagar lo que le debo al gobierno”, arguyó.

Argumentó asimismo que el día que se presentó en la ONAT mostró los documentos que indicaban que no ejercía su oficio de manicure por su artrosis generalizada y añadió que, a pesar de ello, ha solicitado empleo en salones pero no cuenta con diploma acreditativo.

Yurisleidis Remedios ha denunciado en varias ocasiones que el gobierno no atiende sus peticiones de que le pongan servicio de gas para cocinarles a sus hijos.

En varias transmisiones directas que han trascendido en las redes sociales ha expuesto que las autoridades de Santiago de Cuba han pretendido silenciarla y chantajearla a raíz de sus quejas públicas.

En uno de sus posts, incluso, contó que los funcionarios del gobierno le ofrecieron módulos de comida a cambio de retirar sus denuncias, un hecho que la propia entidad intentó desmentir en redes sociales para desacreditar las palabras de la madre.