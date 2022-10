Heydy González, Claudia Valdés y Camila Guiribitey celebran nominación de Aly Sánchez a los Emmy

Las actrices cubanas Heydy González y Claudia Valdés, y la influencer Camila Guiribitey celebraron en redes sociales la nominación de su colega y amiga Aly Sánchez a los premios Emmy junto al programa El News Café, de Univision.

La intérprete de Hidroelia, que mantiene una estrecha relación de amistad con Aly, le dedicó un post para celebrar su logró y mostrarse sumamente orgullosa y feliz por ella.

"Una vez más demuestras que no importan las piedras que hayas encontrado en el camino, tú has sabido reunirlas todas y construir tu propio castillo. Con perseverancia, entrega, disciplina y sobre todo con humildad. Hoy celebro junto a ti esta nominación a los Emmy y te deseo este y miles de triunfos más", escribió Heydy junto a una foto de ambas.

Además, describió a Aly como "mi amiga, mi hermana, mi confidente, mi comadre, mi cómplice en cada aventura, mi mejor maestra, la persona más alegre y bondadosa de este mundo".

La actriz Claudia Valdés subió un corto video a sus historias celebrando con mucha alegría el logro de Aly.

Historias de Instagram / Claudia Valdés

La influencer Camila Guiribitey tampoco tardó en festejar a su amiga y aseguró, con el humor y glamour que la caracterizan, que ya está "buscando los trapos para caminar la alfombra roja".

Historias de Instagram / Camila Guiribitey

Aly Sánchez está nominada a la edición 46 de los Annual Suncoast Regional Emmy Awards junto al programa El News Café en la categoría Estilo de Vida - Contenido en formato corto o largo.

"Uno trabaja tan duro en este país, no por los premios, un premio no vale nada, es el reconocimiento el que dice que estás haciendo las cosas bien, y no importa si no lo ganamos, el solo hecho que te hayan tenido en cuenta es demasiado especial", dijo emocionada en un video en sus redes.

