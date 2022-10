Aly Sánchez nominada junto al programa El News Café a los Premios Emmy

La actriz, comediante, presentadora e influencer cubana Aly Sánchez está nominada a la edición 46 de los Annual Suncoast Regional Emmy Awards junto al programa de Univision que conduce, El News Café.

Aly figura entre los nominados junto al copresentador del show Alberto Sardinas y otros cinco miembros del equipo del programa en la categoría Estilo de Vida - Contenido en formato corto o largo.

La influencer celebró la nominación con sus fieles seguidores en redes sociales y se mostró agradecida por el reconocimiento a su trabajo y su esfuerzo.

"Uno trabaja tan duro en este país, no por los premios, un premio no vale nada, es el reconocimiento el que dice que estás haciendo las cosas bien, y no importa si no lo ganamos, el solo hecho que te hayan tenido en cuenta es demasiado especial", dijo emocionada.

Aly recordó las tantas veces que le dijeron durante su carrera que nunca iba a poder ser presentadora de un programa serio por ser comediante y que tampoco iba a llegar nunca a una cadena de televisión nacional.

"Esta nominación me da esa satisfacción de decir 'lo logré y yo creo que lo he hecho bien'. Nunca dejes que te digan en tu cara que algo no es para ti, que los hay mejores, te van a decir montón de cosas

La cadena estadounidense de televisión hispana Univision fichó a Aly Sánchez en mayo pasado como copresentadora de El News Café, el programa de noticias y variedades del sur de Florida, que incluye en su menú conversaciones divertidas y relevantes en torno a temas de actualidad, titulares de noticias, humor y muchos consejos útiles para los espectadores.

Los Emmy de Suncoast son premios Emmy regionales presentados por el Suncoast Chapter de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS) para Florida, Luisiana, Alabama, Georgia y Puerto Rico.

