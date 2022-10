Luis Fonsi ofrece su concierto más especial en la escuela infantil de su hijo Rocco

No todos los días se tiene un público tan exigente como el que tuvo Luis Fonsi en su último concierto, al que fue de lo más nervioso, como reconoció en una publicación de Instagram...

Un show en el cantó por primera vez una canción que seguramente muchos padres se saben de memoria, "Los pollitos dicen", y que tuvo entre sus espectadores a una de las personas más especiales de su vida: su hijo Rocco.

El artista puertorriqueño fue a la escuela infantil de su hijo de cinco años para compartir un momento muy especial con el menor y sus compañeros de clase, que pudieron presenciar cómo el artista internacional cantó por primera vez el tema infantil.

De esta aventura nos ha hecho cómplices el intérprete de "Despacito", que colgó un vídeo hablando de camino a la escuela y parte de la actuación que ofreció junto a su hijo menor, fruto de su matrimonio con la modelo española Águeda López.

"Hoy es un día especial, tengo un mega concierto con un público muy exigente y voy a cantar una canción conocida a nivel internacional. Un cover, es la primera vez que voy a cantar esta canción. Estoy seguro que mucha gente, especialmente los padres, conocen", comienza diciendo Luis Fonsi mientras que conduce de camino a la escuela.

"¿De qué se trata este concierto? Voy al salón de Kinder Garden de mi hijo Rocco a cantar 'Los pollitos dicen' y es un público muy exigente. Niños de 5 años. Estoy muy nervioso. Nunca lo he hecho", agrega el boricua, que le hizo vivir un momento inolvidable a su hijo y a sus amiguitos de colegio.

Como no podía ser de otra manera, sus seguidores se han derretido ante este momentazo que vivieron padre e hijo y algunos de los comentarios que le dejaron debajo del post dicen: "Imagínate que tu papá sea el mismísimo Luis Fonsi", "¡Qué ternura! La carita de Rocco vale un mundo. Me imagino que estarías muy emocionado", "Muero de amor", "Rocco seguro estuvo muy orgulloso de su papá" o "No tengo dudas de que este es uno de los días más especiales de la vida de Rocco. Su carita al verte lo dice todo".

