Directora del Circo Nacional se niega a recibir carta a favor de artista Rosmery Almeda

La directora del Circo Nacional de Cuba, Milagros Luis Alfonso, se negó a recibir este martes una carta a favor de la artista Rosmery Almeda Tapia (Alma Poet), quien se encuentra detenida tras participar en una protesta pacífica en La Habana.

Arian Lázaro Cruz Álvarez (Tata Poet), pareja de la joven detenida, entregó este lunes dos copias de la misiva en la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Escuelas de Arte de Cuba (CNEArt).

La funcionaria cubana argumentó que no recibiría la carta porque ya fue publicada en Facebook y ella la había leído.

"Yo amo a la Revolución, y amo a Fidel", expresó Luis Alfonso a Cruz Álvarez, quien nunca llegó a entenderse con la directora del Circo Nacional de Cuba.

Almeda Tapia fue detenida el pasado 30 de septiembre por grabar las protestas que tuvieron lugar en La Habana tras el paso del huracán Ian y que fueron reprimidas por militares vestidos de civil, en la que también resultaron apresados otros artistas y jóvenes cubanos.

La Seguridad del Estado intenta acusarla del delito de desacato, algo que niegan rotundamente la familia y amigos porque la joven artista no dijo nada durante el incidente, solo grabó lo que ocurrió.

"Ella no podía grabar sin mi autorización", dijo la directora del Circo Nacional de Cuba, para argumentar otro motivo por el que no estaba dispuesta a recibir la carta.

Milagros Luis Alfonso, directora del Circo Nacional de Cuba / Foto: Captura de pantalla

El novio de la artista le cuestionó a la funcionaria si en su tiempo libre también tenía potestad para decidir lo que podía o no hacer y si consideraba un delito grabar en la vía publica.

"Señora Milagros, yo en contra de usted no tengo nada, esto no es personal, yo solamente le he pedido que haga su trabajo, nada más. Usted como directora tiene el deber de velar por todos sus trabajadores, y no darles la espalda. Piensen cómo piensen, usted como directora de esta institución tiene la obligación de no callar ante alguna injusticia cometida con uno de sus artistas como es el caso de Rosmery Almeda Tapia", escribió Cruz Álvarez.

Asimismo, la directiva criticó que la joven circense repartiera medicamentos a personas necesitadas en Cuba de manera altruista, gracias al donativo realizado por cubanos en el exilio.

"Los medicamentos eran para seres humanos, que condenar la solidaridad, y penalizar lo que tanto le inculcó su padre Fidel, es en sí mismo un crimen", le espetó el joven.

Al finalizar el encuentro Cruz Álvarez recordó que actualmente en Cuba hay cientos de familias destrozadas porque tienen a alguien preso en una cárcel por razones políticas, sobre todo tras participar en manifestaciones populares en contra de la gestión del gobierno.

"Es evidente que no es su hija quien se encuentra metida entre unos barrotes. Es evidente que usted no ve a la mamá de Rosmery llorar día y noche, eso es muy evidente. Le abrazo, y el día que se cometa una injusticia contra su persona, no dude usted que ahí estaré yo para defenderla", subrayó.

Rosmery Almeda Tapia lleva más de 16 días detenida en la estación de 100 y Aldabó, en La Habana, y aunque ha tenido visita familiar, no deja de ser evidente la pena que le provoca permanecer ene sa condición de manera injusta.

"No me voy a quedar callada y no tengo miedo, todo lo que vea mal hecho voy a denunciarlo al mundo entero, por mis hijos y mi pueblo", escribió en Facebook la madre de la detenida.