Carmen Villalobos conquista a Rauw Alejandro bailando "Punto 40" en plena calle

"Punto 40" se ha convertido en una de las canciones de la temporada. Además de sumar millones de reproducciones en las plataformas de streaming, su reto de baile en redes sociales ha conquistado a miles de personas en todo el mundo que están dándolo todo al ritmo del tema. Incluida la actriz colombiana Carmen Villalobos, que no se ha resistido a bailar lo nuevo de Rauw Alejandro.

La protagonista de Café con Aroma de Mujer ha sido la última celebridad en sacar a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de la exitosa canción de reguetón. Un tema en el que Rauw Alejandro colabora con Baby Rasta y que forma parte de su próximo álbum Saturno. Y el baile de la actriz no está dejando indiferente a nadie. Incluso el propio intérprete reaccionó a él en el tablón de comentarios del vídeo que compartió ella.

El novio de Rosalía le dejó a la actriz una serie de emoticonos de corazones azules, aprobando así el challenge de baile que tanto está triunfando en el mundo virtual, especialmente en TikTok.

"Tengo demasiado pegada esta canción. Pero no me maten por favor ( solo lo ensayé una vez) No saben la pena que me dio bailar en la calle. Cómo me gustas Los Ángeles", comentó Carmen Villalobos al pie de este vídeo, que está causando furor entre sus seguidores.

Otro rostro reconocido que también se ha sumado al reto que está arrasando en las redes sociales es Bad Bunny. El artista puertorriqueño, en compañía de sus amigos, realizó la popular coreografía.

Aquí te dejamos la canción "Punto 40", que tiene cerca de 20 millones de reproducciones en Youtube:

