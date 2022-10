Toni Costa, ex de Adamari López, hace realidad uno de sus sueños

Toni Costa está viviendo un momento muy dulce a nivel personal cargado de proyectos y de sueños cumplidos. Y el último lo está celebrando con todos sus seguidores. Aunque todavía no ha desvelado de que se trata, el bailarín español está tan ilusionado y feliz por su nuevo logro que ha querido compartirlo con sus fans.

En su perfil de Instagram, el ex de Adamari López publicó un vídeo en el que le vemos firmando un papel muy sonriente. Un folio que representa mucho para él y con el que comienza una nueva aventura. ¿Qué será?

"La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mi y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien", comentó al pie de este vídeo.

Por ahora, el papá de Alaïa no ha desvelado de qué se trata y animó a sus seguidores a que intentarán adivinarlo. La mayoría coincide en que podría ser la compra de una casa en la que crear nuevos recuerdos con su hija de siete años. Aunque también hay quienes apuestan por una academia de baile. En cualquier caso, seguro que Toni Costa saca de dudas rápido a sus fans y mostrará que hay detrás de esa firma.

Arropándole en este momento tan importante para él estaba Evelyn Beltrán, su actual pareja. La joven ha compartido la ilusión de su chico y le ha felicitado por este gran logro.

"Papito mío, te admiro. Felicidades por este gran logro mi campeón. Jamás dejes de soñar en grande porque entre más lejos se vean las cosas yo sé que las puedes lograr. Un sueño hecho realidad y ufff, ¡lo que nos falta! Te amo con el alma, amor mío", fue el bonito mensaje que le dejó Evelyn al pie de la publicación.

¡Felicidades, Toni!

