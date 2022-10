Al2 El Aldeano estrena canción contra la represión policial en Cuba: "Así no"

Fotograma del video clip "Así no"

El rapero Aldo Roberto Rodríguez Baquero (Al2) estrenó este jueves, Día de la Cultura Cubana, el tema "Así no", en contra de la represión de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En esta oportunidad le acompaña Silvio Liam Rodríguez Varona (Silvito El Libre), quien toca la guitarra e interpreta a uno de los cubanos que sufre del abuso de poder que ejercen las autoridades.

El video es una clara referencia a los cacerolazos, protestas pacíficas de los ciudadanos contra el gobierno y los apagones que desde hace meses tienen lugar en Cuba.

En la introducción del video clip aparecen Al2 y Silvito El Libre en un espacio público cuando se les acercan tres oficiales de la PNR y les piden sus identificaciones. Después de una discusión terminan esposados y en el interior de un patrullero.

Esta historia sirve de contexto para denunciar los atropellos contra los cubanos, ya sea en protestas pacíficas o por expresarse libremente.

"Así no", es un tema que mezcla el rap con otros ritmos y los acordes de la guitarra resaltan la voz del músico, quizás un guiño a la canción protesta y la Nueva Trova.

"Que un arma te dé poder / No te hace un ser poderoso", dice Al2 a los oficiales mientras lo ponen contra el vehículo de la PNR.

Mientras avanza el video, la escena se vuelve más violenta y lo que comenzó siendo una detención se convierte en una manifestación popular en contra de los uniformados, que terminan de rodillas frente a la masa y con camisetas que dicen "Díaz-Canel, singa'o".

El material audiovisual utiliza varias referencias visuales, como la imagen del joven que se subió encima de un coche durante las manifestaciones del 11J; los rostros ocultos para evitar ser identificados y reprimidos por la Seguridad del Estado; o los cientos de cubanos que han hecho sonar sus calderos en señal de protesta.

"La gente grita porque tiene hambre / No por hacer bulla. / El pueblo te necesita / De la realidad no huyas / No hay ni SIUM / Vamos a ponerle una camilla a esa patrulla", dice el rapero casi al final del video, iluminado con los colores rojo y azul de la bandera cubana y mostrando solo la silueta de los músicos.

Este es el segundo tema musical que estrena Al2 en el último mes, ya que después de las protestas por los apagones que hubo tras el paso del huracán Ian lanzó "Sin los talones", una protesta en contra de la represión que sufren los cubanos.

"Si la gente está en la calle mi música también", escribió en ese momento el rapero en su cuenta de Facebook.

