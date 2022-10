Shakira y Ozuna estrenan "Monotonía", cargada de dardos para Piqué

Llegó el día que todos los fans de Shakira estaban esperando: el del estreno de "Monotonía", su colaboración con el puertorriqueño Ozuna. Una canción en la que nos canta de desamor con el corazón en la mano (literalmente) y que estaría inspirada en su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, algo que deja entrever con diferentes detalles.

El vídeo arranca con Shakira caminando triste por los pasillos de un supermercado mientras suena "Te felicito", su anterior lanzamiento. Su paso se detiene cuando ve a alguien, un hombre que viste las mismas prendas que en su día lució su ex en el videoclip de "Me enamoré". Es él quien le dispara directamente en el pecho, haciéndole un agujero en su cuerpo, una imagen que no deja lugar a dudas sobre en quién está inspirada.

A lo largo del clip vemos a la artista intentando proteger su corazón pisoteado mientras canta frases tan demoledoras como "Te olvidaste de lo que un día fuimos", "Siempre buscando protagonismo" o "Me dejaste por tu narcisismo". Aún así, no deja de lado su amor propio manifestando "Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí".

La canción de bachata está arrasando en escuchas en la plataforma de Youtube, donde apenas unas horas después de su estreno supera los 8 millones de reproducciones. Una cifra que seguramente continúe creciendo a lo largo de este jueves y los próximos días hasta convertirse así en el nuevo hit de este dúo musical.

"Monotonía" se estrena casi cinco meses después de que Shakira y Gerard Piqué anunciasen su ruptura tras diez años juntos y dos hijos en común. La expareja todavía continúa batallando por la custodia de los menores, a la par que el futbolista se encuentra en una nueva relación con una joven estudiante de 23 años llamada Clara Chía.

Por su parte, la de Barranquilla está inmersa en su música y en acabar su próximo álbum. En una entrevista que concedió a Elle, tras conocerse la ruptura, explicó que crear música era su vía de escape en estos momentos tan difíciles que atraviesa.

