Shakira y Piqué protagonizan incómodo encuentro en partido de béisbol de su hijo

La separación de Shakira y Piqué no está siendo fácil. Tres meses después de anunciar su ruptura siguen buscando la mejor opción en lo que respecta a la custodia de sus hijos, lo que estaría provocando momentos de tensión en la expareja, que se vio las caras recientemente en un partido de béisbol de su hijo Milan y la incomodidad que desprendían era evidente.

Según se aprecia en las imágenes, ambos se mantuvieron alejados el uno del otro, algo que confirmó al portal TMZ una persona que estuvo en el evento deportivo

Incluso el look de la cantante colombiana hablaba por sí solo y en la parte de atrás de su chaqueta tenía escrito "Keep back" (Mantente atrás), un mensaje que no ha pasado desapercibido en la esfera virtual.

Este encuentro entre los papás de Milan y Sasha llega en medio de la batalla que están teniendo por la custodia de los menores. Mientras que la de Barranquilla quiere vivir en Miami con ellos para poder desarrollar su carrera profesional, el futbolista está decidido a que se queden en Barcelona consigo.

La intérprete de "Te felicito" rompió el silencio sobre su ruptura en una entrevista para la revista Elle, donde confesó que está pasando por una de las etapas más oscuras de su vida.

"Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil", comentó la de Barranquilla a la citada publicación.

